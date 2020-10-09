执政党群体无嫌疑，Optimus事件调查大事化小……全方位完蛋的检察机关. October. 09, 2020 07:34. . 检察机关在4·15议会选举时违反公职选举法行为的公诉时效期满（15日）前夕，接连对执政党人士作出了无嫌疑的处理决定。调查Optimus资产运用基金欺诈事件时，在确保青瓦台与执政党核心相关人士的游说陈述后却在调查报告中遗漏，相关事实也被曝光。有人指出，把法务部长秋美爱儿子疑惑等一系列有关权力的调查搞得一团糟的检察机关的“关照执政圈”行为正在全方位露骨化。 检方在明确确认违反法律嫌疑的情况下，也原封不动地接受了“议员本人并不知情”的说法，只起诉了工作人员。昨日，光州地方检察院以设立电话房、转发支持呼吁电话的嫌疑，起诉了民主党议员梁香子的前任后援会长等4人。对于因涉嫌散发违反选举法宣传品而被告发的高敏贞议员，也认可了相关人士“高敏贞议员没有直接介入”的陈述，做出了无罪的结论。 首尔南部地方检察厅对因所谓“转让选区”嫌疑而被举报的中小风险企业部部长朴映宣和尹建荣议员进行了无嫌疑处理，但该事件在上月因负责检察官出现人事更迭，调查的时间本身就不足。因卷入“干扰司法受害者”问题而被告发的李秀珍议员，首尔中央地方检察院作出了无罪结案的处理。 在在野党方面，虽然也有通过访问户口进行选举运动的“国民的力量”尹熙淑议员受到了无嫌疑处分，但涉嫌让志愿服务人员拨打宣传电话的洪锡俊议员和涉嫌将对方候选人比作朝鲜“金正恩父子”的李采益议员遭到了起诉。过去，检察机关在处理选举犯罪案件时，对有嫌疑的就立即处理，没有嫌疑就立即处理，但此次大部分情况下，干脆没有宣布无嫌疑处理的理由。 虽然早就出现了权力型不正之风疑惑，但一直拖延时间的首尔中央地方检察厅的Optimus调查甚至出现了在调查报告中漏写陈述内容的行为。据悉，因涉嫌诈骗基金而被拘留的该公司内部理事尹某律师向检察机关提交了记载青瓦台和执政党核心负责人、金融界高层等20多人的实名和职责的文件，并陈述了相关内容，但检察机关却只记录在面谈调查和内部调查报告上，而没有写进嫌疑人审问调查报告。没有在调查报告中留下事件核心人物的陈述和举报，无异于“妨碍调查”。 现在很多国民都在叹息并观望着“检察机关会毁到什么程度”。包括青瓦台的介入蔚山市长选举疑惑事件在内，检察机关积极出面为执政党洗清污垢而遭到抨击的事例接连不断。别说“铲除巨恶”，而是被讥讽为“政权的侍女”，已经成为家常便饭，正在玩完的检察机关令人感到惋惜。

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