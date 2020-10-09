首次交付氢电卡车的现代汽车表示：“10年内向欧洲出口2万辆以上”. October. 09, 2020 07:35. by 金道炯 dodo@donga.com. 现代汽车向欧洲当地顾客交付了世界首次量产的大型氢电卡车，正在加速进军欧洲环保商用车市场。现代汽车计划到10年后的2030年为止，向欧洲市场供应2.5万辆以上的氢电卡车。 现代汽车8日表示，7日(当地时间)在瑞士卢塞恩举行了“Xcient氢电卡车”当地交接仪式，将车辆交付给了Coop和Migros等7家瑞士主要超市和物流企业。 现代汽车今年7月在全南光阳港向瑞士出口了10辆Xcient汽车，在当天的交接仪式上，将首先交付完成车厢装载作业的7辆汽车，并将于本月末追加交付其余3辆。 利用氢气制造电力，并用该电力驱动车辆的氢电汽车被认为是在大型卡车等商用车领域比纯电动车更有利的环保汽车。因为与增加电动车的电池容量相比，增加氢电汽车的氢气罐更有效率。 现代汽车计划在今年年末之前向不久之后会设置100处氢气加氢站的瑞士追加出口40辆氢电卡车，以搞活氢气市场。现代汽车在瑞士从去年开始以瑞士氢动力协会为中心，与相关企业一起构建车辆供应及氢气充电、氢气生产等有机连接的氢电大型卡车生态系统。 此次Xcient氢电卡车在瑞士市场的供应不是以车辆销售方式，而是以运行后支付使用费的新概念氢气移动服务形式进行。使用费用包括充电、修理、保险、定期维修等与车辆运行相关的所有服务费用。目的是通过这种方式降低顾客公司的初期费用和事业负担，迅速扩大在欧洲商用车市场的地位。现代汽车商用事业本部长(副社长)李仁哲说：“这并不是单纯的现代汽车氢电汽车领域的开发成果，而是宣告地球共同体正式开始使用干净的能源氢的契机。” 现代汽车不仅在欧洲，还制定了向北美和中国等地扩大氢电卡车市场的计划。在欧洲，继瑞士之后，计划向德国、挪威、荷兰、奥地利等国扩大供应。目标是到2025年为止向欧洲市场供应1600辆，到2030年为止向欧洲市场供应2.5万辆以上的氢电卡车。 在北美，现代汽车与当地大型物流企业建立伙伴关系，从明年开始将开展氢电卡车商用化实证事业。通过这一计划，将生产出反映北美地区特殊性和顾客要求事项的定制型卡车，到2030年为止，将供应1.2万辆以上。 在推进普及100万辆氢电汽车项目的中国市场，正在与中国政府等当地合作伙伴紧密合作，以到2030年出口2.7万辆以上为目标，进行氢气商用事业开发和基础设施建设。

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