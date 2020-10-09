“感谢口罩”，海外6•25参战勇士的韩文信. October. 09, 2020 07:35. by 漆谷=明敏俊记者 mmj86@donga.com. “向为了克服新冠病毒肺炎而帮助我们的大韩民国所有国民(各位)表示感谢。” 乍一看，像是刚懂韩文的孩子写的文章。但可以看到每一个字都饱含着真诚。用生硬的字迹和拼写手法写手写信的主人公是埃塞俄比亚6•25参战勇士会会长梅莱塞•特塞马(90岁)。梅莱塞会长在距离韩文节还有两天的7日，将用韩文写成的手写信拍成照片，通过社交网络服务(SNS)账户传送给了庆北漆谷郡。漆谷郡是6•25战争当时最大激战—多富洞战斗展开的地方。埃塞俄比亚士兵在这场战斗中付出了很多牺牲。 漆谷郡在得知埃塞俄比亚参战勇士们因新型冠状病毒肺炎(COVID-19)而陷入困境的消息后，于4月进行了“6037运动”。“6037”是指参加6•25战争的埃塞俄比亚士兵的数量。不仅是在漆谷，在全国各地动员的时候，聚集了3万张口罩，是目标的5倍。漆谷郡于6月向埃塞俄比亚驻韩大使馆转交了募捐到的口罩和防疫物品。梅莱塞会长为了向提供防疫物品的大韩民国国民表示感谢，亲自用韩文写了手写信。 他生平第一次用韩文写手写信是有其原因的。埃塞俄比亚官方语言为阿姆哈拉语和英语。他曾数次访问韩国，与韩国参战勇士们见面，但语言和文字并不相通。为了将自己的真心传达给参战韩国勇士们，他亲自用韩文写了手写信。 梅莱塞会长用英语写了信后，向在埃塞俄比亚当地活动的韩国志愿者提出了翻译请求。就像画画一样，移到纸上写下，完成了手写信。梅莱塞会长表示：“韩文的形状很有规律，非常系统，因此并不难模仿。和韩国一样，我同样热爱韩文。”漆谷郡郡守白善基(音)说：“在韩文日即将到来之际收到用韩文写的亲笔信，意义更加深远。我们将继续致力于纪念埃塞俄比亚等所有参战勇士的牺牲和献身。”

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