崔志万贡献2安打...坦帕湾队取得分区赛两连胜. October. 09, 2020 07:35. by 黃奎引 kini@donga.com. 首场比赛失利的坦帕湾魔鬼鱼队取得2连胜，距离进军冠军系列赛(以下冠军赛)仅差1场胜利。崔志万(照片)创下了个人季后赛首个多安打纪录。 8日，坦帕湾队在美国圣地亚哥Petco公园体育场举行的美国职棒大联盟分区赛(5战3胜制)第3场比赛中，以8比4击败纽约洋基队，总比分以2胜1负领先。连续3场比赛以坦帕湾4号击球手兼1垒手首发出场的崔志万包括1个2垒打在内，取得了5个有效击球、2个安打、1打点的成绩。此前，崔志万在季后赛中共出战了10场比赛，但从未击出过2个及以上安打。 这是一场与“危机后的机会”这一棒球格言相吻合的比赛。坦帕湾队在1比0领先的情况下，在第3局下半局防守时遭遇了1人出局满垒的危机，但只让给对手1分，将失分减少到最低。在第4局上半局进攻时，在无人出局1、2垒有人的情况下进入击球席的凯文•基尔迈尔面对洋基队的先发投手田中将大击出了本垒打，一下子为本队拿下了3分。 接着在第5局上半局，首发击球手兰迪•阿罗萨雷纳击出1分本垒打，将田中将大从投手踏板上拉下来。坦帕湾队失掉1分后，在第6局上半局，包括崔志万的适时2垒打等在内，连得3分，将比分扩大至8比2。另一边在洋基队方面，斯坦顿在第8局下半局击出2分本垒打，并在季后赛5场比赛中连续击出本垒打，但未能扭转败局。 坦帕湾队主教练凯文•凯西赛后表示，“将竭尽全力在(9日在同一地点举行的)第四场比赛中结束本轮系列赛。”

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