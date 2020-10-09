俞明希进入世界贸易组织总干事决赛……首位韩国人总干事的期待大增. October. 09, 2020 07:36. by 周愛眞, 黃炯? jaj@donga.com,constant25@donga.com. 韩国产业通商资源部通商交涉本部长俞明希（53岁）已经成为国际多边贸易秩序的核心——世界贸易组织下任总干事遴选的最终两名候选人之一。诞生首位韩国人世贸组织总干事的期待正在增大。 据产业部等8日透露，世贸组织当天公布了对下任总干事的支持率调查结果，俞明希和尼日利亚候选人恩戈齐·奥孔乔-伊韦阿拉进入了最后第三轮。两名候选人都是女性。如果俞明希最终当选，她将同时获得世贸组织首位韩国人总干事和第一位女性总干事的称号。 在原先有5名候选人入场的第二轮遴选中，相比人物而言，更注重以地区为基础聚集支持票，因此原先有很多人预测选情对俞明希不利。但是，俞明希亲自到瑞士日内瓦和美国等地展开支持活动，加上韩国政府全力支持，这对投票产生了影响。文在寅总统向35个世贸组织成员国发送了亲笔信，并与五国首脑通话，力挺俞明希。 两名女候选人正展开势均力敌的角逐。俞明希的优势在于她是贸易领域工作了25年的现任贸易专家。这得益于韩国的经济地位和政府的全力支持。奥孔乔-伊韦阿拉在世界银行工作了25年，2012年与前世界银行行长金墉争夺总裁一职时曾竞争直至最后，在国际认知度方面领先。至今为止没有非洲裔世贸总干事，这一点也对她有利。在世贸组织（164个）成员国（地区）中，非洲国家最多，达40多个。 第三轮由成员国之间的协商决定，因此重要的是要得到世贸组织内影响力较大的美国、中国、欧盟等主要国家（地区）的支持。政府相关人士表示：“奥孔乔-伊韦阿拉不仅可以获得非洲国家的选票，还可以获得中国的选票”，“有必要获得想要牵制中国的美国支持。”如何克服日本的反对也是关键。日本政府与媒体一直对俞明希挑战世贸组织总干事一职表示不满。世贸组织计划在下个月7日之前达成协议。 文在寅总统当天下午3点给俞明希打电话，通话20分钟，并转达了祝贺。青瓦台发言人姜民硕表示，文在寅在电话中说，“冲破不容小觑的局面，走到这一步，要发挥相对优势，希望一定获得成功”。在通电话之外，文在寅还在当天上午的参谋会议上表示：“还有最大的难关。既然来到了这里，就请做出一切可能的努力吧。”

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