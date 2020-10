美国创作歌手Max:“新专辑与BTS合作很幸福,同时对我也是很大的刺激”. October. 09, 2020 07:36. by 林熙允记者 imi@donga.com. 钝重的声响穿透音箱的电子音,像全HD一样鲜明的旋律和和声……美国创作歌手马克斯(MAX•本名马克斯-施耐德•28岁)最近推出的个人第3张专辑《Colour Vision》从同名的序曲开始就非常强烈。12首歌,33分42秒,听起来十分丝滑的制作精良的Pop专辑,像《Working For The Weekend》(feat. bbno$)和《Checklist(feat. Chromeeo)》等润滑的歌曲比比皆是,防弹少年团成员SUGA的韩语说唱更是成为话题。 记者通过电子邮件采访了目前逗留在洛杉矶的他。马克斯说:“《Blueberry Eyes》是为妻子艾米丽写的特别歌曲。SUGA给我唱了一首非常适合歌曲故事的韩语说唱。”下面是一问一答。 ―艺名十分简洁。 “我想要成为像麦当娜和Prince这样响亮的名字。总有一天人们一提到‘听过Max吗?’就会马上想到我,梦想成为那样的音乐家。” ―在新作封面上,您坐在巨型魔方上,令人印象深刻。 “(魔方)与各种雕刻和颜色结合在一起成为一体的专辑风格很搭,所以我选择了这种风格。不久前在线演出的时候也在魔方上唱歌了。” ―您是如何创作的呢? “首先想到的是故事。然后和作词•作曲伙伴们一起用旋律和歌词润色而成。” ―今年2月,您还和SUGA一起在洛杉矶观看了NBA的比赛是吧。彼此是如何积累友谊的? “在韩国见面后,发现彼此关心的事情都差不多,而且都喜欢对方的音乐,所以关系变亲近了。他真的是很亲切、谦逊、很体贴、很努力生活的人。” ―防弹少年团登上了Billboard单曲排行榜的冠军宝座。很好奇您对他们音乐的看法。 “我不仅喜欢《Dynamite》,还喜欢他们的所有歌曲。每次发表歌曲时,他们对MV、时装、信息、歌曲本身都会倾注很多心血。对我来说是很大的刺激。SUGA和防弹少年团的成员们成功了,我也很开心幸福。” ―您对其他韩国文化也很感兴趣吗? “(1月)访韩是改变我人生的经验。被韩国人的特别能量所迷住,非常喜欢文化的方方面面。也喜欢TWICE、DAY6、SEVENTEEN、ZICO、BLACKPINK、IU的音乐。“ ―您同时兼做模特和演员。17岁的时候和麦当娜一起出演了《杜嘉班纳(Dolce & Gabbana)》的广告……. “她身材矮小,却具有巨人的人格,是位女中豪杰。麦当娜抓住我的腰,对我说‘告诉你跳舞的方法’的那一瞬间将永远留在我心中。”

