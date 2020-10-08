《顶层公寓》、《产后调理院》，只属于女性的电视剧即将展开. October. 08, 2020 07:59. by 金哉希 jetti@donga.com. 在100层的顶层公寓(Penthouse)中发生的女性教育和房地产战争，产后调理院(月子中心)同期们一起成长的“分娩Noir”…. 描写今年秋天女性角色之间的矛盾和联合的电视剧接连回归电视剧界。去年，以女性叙事为中心的《天空之城》、《请输入检索语WWW》获得了巨大的人气，展示了具有自身魅力的女性登场人物的“组合(配合)”。 26日播出的SBS电视剧《顶层公寓》讲述的是在100层顶层公寓中，手握金钱和权力的女性和为进入上流社会而奔走的女性之间围绕房地产和教育展开的竞争。天生的“金汤匙”沈秀莲(李智雅饰)、陈瑞珍(金素妍饰)、以及虽然出生在贫穷的家庭，但为了女儿而试图提高身份的吴允熙(柳真饰)引领了剧情的发展。 下月2日播出的tvN电视剧《产后调理院》以分娩为素材，讲述女性角色的联合(联手合作)。公司最年轻的管理人员、最高龄产妇贤珍(严志媛饰)生完孩子后进入产后调理院，与“调理院产妇主任”赵恩贞(朴河宣饰)、调理院院长惠淑(张慧珍饰)等一起宣传成长为母亲的“激情分娩Noir”。 两部电视剧的背景也将极大化女性之间的紧张和矛盾。《顶层公寓》的主舞台—首尔江南100层的超豪华公寓“THE HERA PALACE”鲜明地体现了想要进入该公寓生活的允熙和想要阻止这种行为的上流社会女性之间的矛盾结构。产后调理院也是生育女性们共享特别经验的地方。《产后调理院》的朴秀原(音)导演说：“产后调理院是年龄和职业都不同的人在同一时期仅以生孩子为由合住的‘妈妈训练所’。这里可以生动地反映出作为妈妈应该做的事情一点都不理所当然，因此产生的‘精神崩溃’。”

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