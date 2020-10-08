赵成吉入境被公开……政府应查明本应受到保护的情报被泄经过. October. 08, 2020 07:59. . 前年11月潜迹的前朝鲜驻意大利大使赵成吉去年7月来到韩国定居。一家媒体6日首次报道了上述内容，国会情报委员会在野党干事、“国民的力量”议员河泰庆通过社交媒体确认，“韩国当局正在国内进行保护”，使此事成为既定事实。对此，“脱北”外交官出身的“国民的力量”议员太英浩昨天表示：“这怎么会被曝光，让人非常担忧。” 如果赵成吉在韩国定居属实，那是一件值得庆幸的事情，但是这些信息被泄露，让我们对韩国政府是否在保护“脱北者”产生怀疑。由于赵成吉的潜迹是大使级高级外交官的“脱北”行为，所以受到了世界的瞩目。但据悉，他的女儿已被遣送回朝鲜。因此，曾经公开劝赵成吉来韩国的太英浩也痛心地表示，“不能再让他来韩国了”。原因是，如果他前来韩国而不是第三国，就会被指为变节者，因此对他女儿的处罚程度会更重。 因此，必须首先查明这些信息被泄露的经过。在国民知情权和“脱北者”安全之间选择报道的媒体，虽然也难逃其责，但从根本上来讲，应该找出最先泄露报道者是谁，并追究其意图和责任，杜绝此类事件再次发生。否则谁还会相信韩国政府，交付生命和安全？有人指出，此次事件与最近政治人出身的国家情报院院长就任以来出现的“情报政治化”不无关系。如果介入了用新闻掩盖争论的旧时代情报政治意图，这是绝对不能容忍的事情，要严肃追究责任。 进一步说，对此予以确认的国会情报委员会也不能推卸责任。河泰庆议员说：“媒体纷纷要求确认，因而通过情报委员会朝野政党干事协商予以了确认”，“这是国会层面的措施。”也就是说，以不公开为前提接受机密报告的情报委员们也早已知情，但即便这样，他们也没有资格对关系到“脱北者”及其家属安危的事件进行事实确认。下一步，还要重新盘点国会情报委员严守秘密的条件。

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