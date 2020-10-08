这一次是五角大楼……美国参谋长联席会议主席和陆海空三军首脑层纷纷自我隔离. October. 08, 2020 07:59. by 华盛顿=常驻记者 李正恩 lightee@donga.com. 随着美国军方领导人会议上出现了新冠病毒感染确诊者，发生了参谋长联席会议主席和陆海空军最高指挥官纷纷进入自我隔离状态这种前所未有的状况。继白宫之后，五角大楼也被新冠疫情攻破，有关美国国家安全控制塔正在动摇的担心正在加剧。 据《华盛顿邮报》当地时间6日报道，包括参联会主席马克·米利在内的军队最高层人士进入了自我隔离状态。2日上午参加军方领导人会议的海岸警备队副司令查尔斯·雷5日被确诊后，同在一个会议室里的其他出席者也全部成为隔离对象。当时在被称为“坦克”的五角大楼非公开会议室举行的会议上，除参联会主席米利外，参联会副主席约翰·海顿、陆军参谋长詹姆斯·麦康维尔、海军参谋长迈克尔·吉代、空军参谋长查尔斯·布朗及主要司令部的司令们大举出席。美联社报道说，如果加上一同出席的工作组，至少有14人属于自我隔离对象。军方领导人中只有正在出差的国防部长马克·埃斯珀和海军陆战队司令大卫·伯格等两人没有参加当天的会议。 五角大楼内部出现了大动荡。虽然被确诊感染新冠的国内外现役美军和国防部职员增加到了47000名，但一直以来还没有军队领导层人士的确诊及自我隔离。据《纽约时报》报道，白宫当局人士考虑到外交安保领域的忧虑，上周向国防部要求“不要向大众公开高层军方人士感染新冠病毒的情况”，但五角大楼方面没有表示同意。 有人担心，在朝鲜有可能在10月10日劳动党创建75周年前后发起挑衅的情况下，韩美的对应可能会出现差池。有分析认为，中国、俄罗斯等国也有可能采取行动。前美国中央情报局局长约翰·布伦南在接受美国国家公共电台（NPR）的采访时担心地说：“要关注全球敌对势力中不管是谁，在想利用目前散漫的状况”，“中国有可能在香港或南中国海搞什么事情，俄罗斯也可能强行在白俄罗斯或其他国家做些什么。” 美国国防部发言人乔纳森·霍夫曼发表声明称：“参谋长联席会议主席在当天上午的检查中呈阴性反应。”“国防部的警报级别或我们武装力量的战备状态及能力没有变化，美军做好了捍卫国家安全和利益的准备。”据悉，军方自我隔离者中没有出现新冠感染者。 另据彭博社报道，海岸警备队的杰伊娜·麦卡伦少校和辅佐总统的现役军人等两名白宫职员也于当天被判定为阳性。特别是麦卡伦隶属于白宫军事办公室，负责管理包括核武器编码在内的核手提箱。核手提箱是装有发生战争时总统批准核攻击时使用的暗号的黑色皮包。从约翰·F·肯尼迪总统时期开始，它就是总统所到之处随行的军事、安保核心装置，但如今，这种核心装置的运用人力也遭到了新冠疫情的毒害。 当天，在白宫被认为是特朗普总统亲信之一的白宫高级助理斯蒂芬·米勒被确诊感染。米勒是设计反移民政策的鹰派核心参谋。 至此，本月以来，特朗普总统的亲信、竞选团队及议会高层人士中的确诊者增至14人。在白宫，助理霍夫·希克斯、发言人凯莉·麦克纳尼、助理尼古拉斯·鲁纳等人已被确诊感染，目前正在隔离中。一直担任特朗普竞选连任战略总指挥的选举对策本部长比尔·斯蒂芬、前白宫高级顾问凯利安·康韦、共和党全国委员会主席罗纳·麦克代尼尔也受到感染，使总统选举运动受到影响。

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