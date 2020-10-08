浦项制铁与埃克森美孚携手合作攻占LNG市场. October. 08, 2020 07:59. by 徐亨錫 skytree08@donga.com. 浦项制铁公司(POSCO)7日表示，将与美国能源企业埃克森美孚公司加强“高锰钢”相关技术合作。 高锰钢(High manganese steel)是在铁中添加10%~27%锰的钢材，与现有的钢材相比强度更大，磨损小。浦项制铁独自开发并注册了专利，去年从韩国产业通商资源部那里获得了陆上液化天然气(LNG)储藏罐用材料的使用许可，并首次用于全南光阳LNG储罐5号机上。7日，浦项制铁和埃克森美孚与庆北浦项市浦项制铁技术研究院分别通过视频通话连通了位于美国新泽西州和得克萨斯州的3家埃克森美孚办事处，签订了技术合作业务协议。 通过此次协议，埃克森美孚公司将在今后招标的大型LNG事业中使用的储罐上使用浦项制铁的极低温用高锰钢。2012年至2017年，两家公司通过技术合作，用高锰钢材料设置含有原油的油砂(oil sand)的移送管道，打下了底子。高锰钢管道的优良耐磨性使设备更新周期增加，因此得到了节省维护及管理费用的评价。随着管道更换间隔的延长，整个生产设备的停工次数也减少了。 浦项制铁技术研究院院长(副社长)李德乐表示：“不仅是钢材和利用技术，期待双方在二氧化碳减少等环保领域的技术开发上持续展开合作。”

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