特朗普“3天就出院了”，得到的新冠肺炎治疗剂是什么？. October. 08, 2020 07:59. by 李眞漢 likeday@donga.com. 美国总统唐纳德•特朗普最近确诊感染新型冠状病毒肺炎(COVID-19)，但短短3天后就出院了。在韩国国内，新冠肺炎患者一般会住院2，3周。记者从高丽大学九老医院感染内科教授金宇宙那里了解到了特朗普总统住院期间接受了怎样的治疗。 ―特朗普总统也是对新冠肺炎脆弱的高危者吗？ “74岁高龄的这个年龄段是致死率高达7%的高危人群。还有肥胖。除此之外，还有可能患有高血压等基底疾病。虽然因政治原因出院较快，但高危人群在一两天内状态可能会突然恶化。但是特朗普总统在住院时接受了最好的治疗，预计他也会在白宫接受治疗。” ―接受了怎样的治疗呢？ “在3天的时间里，特朗普总统注射了Regeneron的单克隆抗体治疗剂、瑞德西韦(Remdesivir)和地塞米松(Dexamethasone)等3种治疗剂。瑞德西韦和抗体治疗剂在初期会中和病毒，抑制病毒增殖。瑞德西韦是缩短恢复时间的治疗剂。根据与瑞德西韦用药效果相关的研究结果，投药群患者与服用假药的患者相比，恢复速度快4天左右。而目前正在进行临床3床试验的抗体治疗剂能有效防止新冠肺炎初期患者恶化为重症。虽然禁止将临床阶段抗体治疗药剂注射给非临床试验申请者，但已经注射给了特朗普总统。这意味着医疗团队正在全力以赴。地塞米松是减轻接受氧气供应或人工呼吸机治疗的重症患者的肺炎症状等，并使其恢复的治疗剂。注射这种药物意味着特朗普总统处于需要氧气供应的重症状态。” ―听说特朗普总统还戴上了氧气呼吸器…… “氧气饱和度暂时下降到94%以下，呼吸道也暂时接受了治疗，这暗示了肺部发炎导致呼吸不便的低氧症的出现。通常在氧饱和度低于94%时，需要接受(低氧症)氧气呼吸器治疗。” ―听说特朗普总统服用了有助于强化免疫力的锌、维生素D、法莫替丁(制酸剂)、阿司匹林、褪黑素等……. “锌和维生素D有助于强化免疫系统。其他的也是为了增强非特异免疫而服用的。因为服用多种药物，相互反应可能会导致不良反应，所以也有担忧。”

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