英超迎来“进球井喷年”，是因为没有现场观众？. October. 08, 2020 07:59. by 鄭允喆 trigger@donga.com. “一直在说要书写历史的我们书写了错误的历史。” 英格兰足球超级联赛(EPL)利物浦队主教练尤尔根•克洛普在5日球队以2比7的大比分惨败于阿斯顿维拉队后做出了上述表示。卫冕冠军利物浦队时隔57年后再次在单场比赛中失掉7球，遭受了屈辱。 同一天，“超级Sony”孙兴慜攻入两球，表现非常活跃的托特纳姆热刺队客场以6比1大胜曼联队。在孙兴慜一人攻入4球的上月20日与南安普敦队的比赛中，托特纳姆热刺队以5比2上演了进球大戏。 像这样，2020~2021赛季英超联赛从初期开始就掀起了进球风暴。截止到7日，在38场比赛中共出现144粒进球，比上赛季初期的38场比赛多进了40球。据英国广播公司(BBC)报道，平均每场进球数为3.79个，仅次于英格兰顶级联赛平均每场进球数最高的1930~1931赛季(3.95个)。这是自1992年英超联赛成立以来的最高纪录。尤其是在本赛季38场比赛中，在11场比赛(约29%)中，两队合计攻入5球以上。 BBC将新型冠状病毒肺炎(COVID-19)引起的“无观众比赛”选为进球丰收的原因之一。一名EPL教练表示：“没有关注自己的球迷，球员们在防守区域感受到的紧张感和压迫的积极性正在下降。”同时，他还补充道，“我们计划在非训练场的主场中，多进行高强度的队内练习赛，以提高紧张感。” 在没能进球时受到嘲笑的前锋们毫无负担地尝试创意性的攻击也制造了更多的进球。埃弗顿队后卫迈克尔•基恩表示：“摆脱球迷带来的压迫感的前锋们正在积极尝试自由进攻。即使防守阵容失掉2、3球，多亏了前锋，反超比分，队员之间也感到很惊讶。” 整体竞技水平低下和规则变更也产生了影响。BBC表示：“受新冠肺炎疫情影响，球员们的训练量比过去少。准备不足也是大量失球的原因。”据分析，由于加强的手球规则，出现得分率高的点球的比赛次数比上个赛季增加了约22%，还有被称为“鹰眼”的视频回放(VAR)使得防守队员无法展开猛烈的防守，这也助长了大量进球。

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