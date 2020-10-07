变身为孙兴慜助手的特级射手凯恩. October. 07, 2020 07:26. by 鄭允喆 trigger@donga.com. 英格兰足球超级联赛(EPL)托特纳姆热刺队的攻击组合孙兴慜(28岁)和哈里•凯恩(27岁•英格兰)双双入选了英超本周最佳阵容(最佳11人)。6日，英超事务局在其官方推特上公布的本周最佳阵容中，孙兴慜和凯恩分别以左前锋和中锋的身份入选。两人在前一天与曼彻斯特联队(曼联)的比赛中，均攻入2球，助攻1次，帮助热刺队以6比1大胜对手。 从2015~2016赛季开始，两人同吃一锅饭，这赛季两人可谓“天作之合”。本赛季凯恩(8球、6次助攻)为孙兴慜贡献了5次助攻，孙兴慜(7球、3次助攻)为凯恩贡献了2次助攻。英国广播公司(BBC)也把两人选入了本周最佳阵容，并评价称，“孙兴慜和凯恩就像心灵感应一样展开了默契配合。” 英格兰足球国家队的王牌射手兼托特纳姆热刺青年队出身的凯恩是队内地位最稳固的选手。作为“铁打主力”的他过去因自私的表现而受到批评，但本赛季他经常将对方的防守吸引到自己身上，然后通过传球帮助队友进球。从与曼联队比赛时热刺队球员的场上位置可以看出，边锋孙兴慜在最前面带领反击，而凯恩则在孙兴慜后方起到进攻组织核心的作用。 可靠的队友射手的存在也带动了凯恩的变化。凯恩表示：“面对机会，孙兴慜每一次都会展现出完美的结局”，表达了对孙兴慜的强烈信任。快速突破对方越位线并渗透到对方腹地的“破线人”孙兴慜，即使凯恩的传球略显粗糙，也会稳定地接住传球，然后将送入对方球门。英国《每日邮报》报道说：“在最近的英超比赛中，很多球队都试图提高防守线，从前方开始压迫对方。这种战术是孙兴慜等速度出色的球员快速突破防守线后瞄准进球的基础。”

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