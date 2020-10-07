BigHit公募股认购额达到58万亿韩元，竞争率高达607比1. October. 07, 2020 07:26. by 姜有炫 yhkang@donga.com. 防弹少年团(BTS)所属公司BigHit娱乐在下个月企业上市(IPO)之前进行的普通公募股公开认购中，募集到了58万亿韩元以上的保证金。虽然没有超过史上规模最大的Kakao游戏(58.5543万亿韩元)，但是时隔3个月刷新了第二名SK Biopharm(30.9889万亿韩元)的纪录。 据证券业界6日透露，在为期两天的BigHit普通公募股认购中，募集的认购保证金为58.4237万亿韩元。最终的竞争率为607比1。考虑到竞争率，如果投入1亿韩元作为保证金，可以得到两股左右。 BigHit在第一天就筹集了8.6242万亿韩元的保证金。由于公开招募价格居高不下(13.5万韩元)，因此得到了结果未能达到预期的评价。但是，第一天看眼色行事的投资者们开始行动，因此在截止日期当天可能会聚集大笔资金。也有分析称，曾投入到Kakao游戏公募股的资金转移到了BigHit上面。 证券业界相关人士表示：“6日从银行转账巨额资金进行股票认购的需求很大。看来，想要多收一天存款利息的资产家和想要减少一天负账户利息的投资者在第二天大量参与了申购。” 证券家提出的目标股价或合理股价为16万~38万韩元。一些人认为，考虑到防弹少年团和其他组合的成长潜力、BigHit粉丝社区平台“Weverse”的扩张性、BigHit被编入KOSPI 200的可能性等，预计上市后股价会有所上升。相反，对防弹少年团的高度依赖被认为是弱点。在公开募股过程中，机构承诺“一定时期内不出售股票”的保护性预存比率仅为43.9%，因此，也存在上市后机构大量抛售股票的可能性。

한국어