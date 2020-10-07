“No Japan”消失，日本书籍出版伸了个懒腰. October. 07, 2020 07:26. by 崔고야 best@donga.com. 受去年7月应对日本的出口限制措施而展开的“没有日本(No Japan)”运动的影响一度门庭冷落的日本书籍出版似乎打开了水闸门。原本应该在去年出版的小说，但因韩日外交关系恶化而推迟数月出版的小说正在逐渐解冻。 《民音社》上月在韩国首次出版了日本作家三岛由纪夫(原名平冈公威，1925∼1970年)的小说《春雪》。三岛凭借小说《金阁寺》(1957年)获得世界文坛的认可，曾数次被提名为诺贝尔文学奖候选人，但由于主张天皇统治等极右倾向，在国内出版的书籍并不多。1970年11月，他潜入陆上自卫队驻地，在建筑物屋顶发表敦促自卫队奋起的演讲后剖腹自杀，给人们带来了巨大的冲击。 民音社相关人士表示：“《春雪》翻译难度大，需要花费很长时间，再加上联合抵制购买日货运动，2017年签订合同后，时隔3年才出版。虽然考虑到作家倾向，担心销售，但读者反应并不坏。抵制运动1年过去了，人们好像有‘文学只是文学’这一认识。” 由于国内粉丝层深厚，今年除了不断推出作品的东野圭吾、宫部美幸之外，相对不为国民所熟知的日本作家的小说与读者见面的机会也正逐渐增加。仅在今年8月，就陆续出版了《数之女王》(川添爱著•菝葜)、《她们的犯罪》(横关大著•泉边)、《灭亡的庭院》(恒川光太郎著•寂静叹)、《杀死小叮当》(小林泰三著•黑森林)、《离别的手法》(若竹七海著•我朋友的书房)等书籍。 以教保文库入库图书为准，每月新出版的日本小说从去年1月的121册持续减少，今年3月降至61册。但是6月份出现了小幅上升征兆，为86册。 但出版界分析认为，日本小说的国内“门槛”仍然很高。从2004年开始出版日本推理小说的体裁文学专门出版社《书圈》今年7月和上月分别出版了南杏子的《寂静的呼吸》和宫部美幸的《泪痣》。这些书本应在去年年末与读者见面，但日程被推迟了半年以上。书圈出版社代表金洪民(音)表示：“在日本文学热潮兴起的2008~2010年，因版权竞争而引发了‘事前版税泡沫’争议，但经过此次抵制运动，形势发生了逆转。从受反日情绪影响较大的读者特性上看，韩日关系必然导致日本书籍销售出现低迷。”

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