诺贝尔，今年会对谁露出微笑？. October. 07, 2020 07:27. by 朴善熙记者 teller@donga.com. 非欧洲，女性，批判体制的作家 今年的诺贝尔文学奖为了挽回接连出现瑕疵的名声，是否会安全地选择这三个组合呢？每年这个时候都备受瞩目的诺贝尔文学奖常客候选今年也如约回归。在8日下午8时(韩国时间)公布最终获奖者名单之前，对获奖者的观测热潮非常火热。 海外媒体预测，今年诺贝尔文学奖很有可能选择在政治理念上没有争议的“安全作家”作为获奖者。因为近几年诺贝尔文学奖一直备受非议。2018年评委配偶卷入“Metoo”争议，因此奖项的评选被取消。去年，获奖者彼得•汉特克与南斯拉夫内战时期进行人种清扫的斯洛博丹•米洛舍维奇合作的事实被曝光，受到了强烈的指责。 英国《卫报》最近以当地媒体的报道为基础预测称：“今年预计会做出能够挽回之前的丑闻、维护奖项名声的安全选择。非欧洲出身、女性作家，特别是在政治、理念、外形等所有方面，与去年引起争论的汉特克‘正相反的作家’获奖的可能性很高。” 最具代表性的是美国作家牙买加•琴凯德(71岁)。加勒比海岛国安提瓜和巴布达出身的琴凯德通过讲述自己当保姆经历的自传体小说《安妮•约翰》批判了帝国主义和受困于性别角色、传统的教育体制，引起了强烈的反响，之后她执笔了讲述殖民主义、种族歧视、性平等问题的大多数作品。有观测称，组委会方面正在仔细研究加拿大诗人安妮•卡森(70岁)的作品。卡森诗人用现代诗语重新创作了通过纸莎草纸碎片保留下来的故事，以从古典中得到灵感的独创性作品广受关注。 候选人或审查过程处于彻底保密状态的诺贝尔文学奖，与专家们的预想一样，赌博网站的投注赔率也被活用为获奖者的预测指标。英国博彩公司NicerOdds和立博(Ladbrooks)预测的今年最有希望的获奖者是法国作家玛丽斯•孔德(83岁)。她在代表作《黑人女巫蒂图芭》中描写了17世纪因美国的女巫审判而牺牲的黑人女性的生活。讲述分散在世界各地生活的非洲人的痛苦的作品获得了被称为2018年诺贝尔文学奖备选方案的“新奥斯卡文学奖”。 获得国内唯一国际文学奖朴景利文学奖的俄罗斯作家柳德米拉•乌利茨卡娅(77岁)、美国的玛丽莲•罗宾逊(77岁)、肯尼亚的恩古吉•瓦•提安哥(83岁)等3人进入了NicerOdds分红率前10名，引起了人们的关注。乌利茨卡娅在1992年发表中篇《索涅奇卡》时受到了俄罗斯文坛和世界文学界的关注。她的代表作《库科茨基医生的病案》也被评价为兼备了作品性和大众性。代表非洲文学的脱殖民主义文学的代表作家恩古吉•瓦•提安哥今年也被列入主要候选人名单。 在韩国拥有众多粉丝的日本作家村上春树(71岁)、去年获得布克奖的《使女的故事》的原作者加拿大作家玛格丽特•阿特伍德(81岁)、中国反体制小说家阎连科(62岁)也是每年被点名的诺贝尔文学奖“常客”。

한국어