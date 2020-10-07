仓促推进核潜艇，突然宣布后撞上了“美国墙”. October. 07, 2020 07:27. . 青瓦台国家安保室第二次长金铉宗上个月访问美国，说明了韩国政府的核动力潜水艇开发计划，并要求提供核燃料低浓缩铀，但是美国对此表示为难。虽然美国以核不扩散原则为由，进行了原则性的说明，但这预示着围绕该问题的韩美谈判不会那么容易。 核动力潜艇项目是文在寅总统在竞选总统时提出通过修改《韩美原子能协定》引进核动力潜艇项目后，在今年8月国防部的《国防中期计划》（2021年-2025年）中得到反映后正式展开的。核燃料供给无异是21世纪30年代初期以实战为目标的政府核潜艇事业的基本前提。即使韩国具有足够的核动力潜艇开发能力，但如果不能确保燃料，从一开始就是不可能的。 公开核动力潜艇开发计划后才去寻找确保燃料的方法，无异于在没有电池的情况下一味强调开启电动汽车时代的野心。开发核潜艇是为了应对朝鲜引进装有潜射弹道导弹的新型潜水艇，同时牵制周边国家的战略武器引进事业。这种事业前后不分前后地公开，引起了国内的期待和国外的警戒心，但实际上却未能迈出第一步。在以朝鲜和中国为首要，韩美之间出现不和谐音符的情况下，可能以为美国只会被说服，这也是个疑问。 金铉宗次长在7月达成韩美导弹方针修改协议后表示，“新一代潜水艇是搭载核燃料发动机的潜水艇”，将核动力潜艇问题拖上了水面。虽然不知道事前是否试探过美国的想法，但如果与美国的谈判或韩国内部的准备过程充分，美国的反应就不会这样。首先应该回顾一下，认为限制用于军事目的的核燃料的《韩美原子能协定》与核潜艇是两码事，是不是天真的想法。 虽然韩国推进的核潜艇与搭载核导弹的战略核潜艇不同，但只要一进入水中，就可以行动好几个月，是一种威力强大的武器。延长导弹射程虽然符合美国计划在亚洲地区部署中程导弹的战略，但核动力潜艇首先要超越核不扩散国际规范的限制。即使为时嫌晚，也应该在综合战略下，周密地制定说服美国和国际社会的处理法。

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