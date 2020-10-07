变猫的老鼠. October. 07, 2020 07:27. . 以图画小说即漫画唯一获得普利策奖的阿特·史皮格曼的《鼠族》是关于伤口的故事。作家奇思妙想地把纳粹画成猫，把犹太人画成老鼠。这可以说是寓言。猫面前的老鼠，这就是第二次世界大战中犹太人实实在在的生活。被关在奥斯威辛集中营后生存下来的作家的父母也是两只老鼠。小说讲述了父母老鼠所受的创伤。母亲老鼠最终自杀结束了生命，父亲老鼠的生活也并不平坦。有着这样父母的儿子老鼠的人生也不平坦。因此，读者很难不对老鼠家族的伤痛和痛苦产生共鸣。 但讽刺的是，尽管因纳粹的种族主义遭受巨大痛苦，但父亲老鼠对黑人采取了种族主义态度。有一天儿媳妇停下车来拉载黑人，他这样说道。“真不敢相信，这辆车里居然坐着黑人（schvartze）！”“schvartze”在犹太人使用的意第绪语中意为“黑鬼”。他用的是只有家里人能听懂的意第绪语。在他看来，黑人就是偷别人东西的黑鬼。直到黑人下车，他一直监视着黑人会不会偷走放在后座上的东西。他对待黑人的方式与纳粹对待犹太人的方式没有区别。没有比这更加讽刺的了。 父亲老鼠的种族主义言论是因为没有从过去的痛苦中吸取任何教训。以色列的犹太人将巴勒斯坦人逼入与自己遭受纳粹一样的痛苦中，也是因为这个原因。再说了，这哪里仅仅是他们之间的矛盾。回顾历史，老鼠变成猫，受害者变成加害者，是很常见的事情。我们也许有一天也会那样对待别人。但令人欣慰的是，即使像《鼠族》的作家一样就算是父亲的，事实上在这个世界上，也存在着表白矛盾、感到羞愧的人。

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