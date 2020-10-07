三天后强行出院的特朗普，摘下口罩称“即将重返选举运动”. October. 07, 2020 07:27. by 华盛顿=常驻记者 李正恩、纽约=常驻记者 柳在东 lightee@donga.com,jarrett@donga.com. 2日被确诊感染新冠病毒而住院的美国总统特朗普，在三天后的当地时间5日出院了。他表示，“不要畏惧新冠病毒”，表示即将重启竞选连任活动。但是，对于特朗普尚未痊愈就强行提前出院一事，批评的声音很高。 特朗普当天下午6时40分许在沃尔特里德军医院戴着白色针织口罩，身穿正装走出医院。他在乘坐在前面等候的SUV汽车之前只说了一句“谢谢”，竖起大拇指，停下脚步紧握拳头。接着，他乘坐专用直升机“海军一号”回到了白宫。到达白宫后，他摘下口罩，摆出举手敬礼的姿势，供记者们拍照。美国有线电视新闻网（CNN）的报道批评说：“与朝鲜相似。展开一场巨大的真人秀。” 然后，特朗普在白宫向推特上传了长约86秒的视频，并写道：“身体状况非常好。比20年前要好”，“这次学到了很多东西。”他说：“大家不要被新冠病毒所左右。不久后会有疫苗出来，打败新冠病毒”，并再次强调“不要害怕”。 白宫医疗团队在特朗普出院前的记者会上表示：“虽然总统没有完全脱离危险状况，但已经满足或超过了出院所需的标准。医院里没有能比白宫做的更好的。”医疗小组还说，特朗普前一天接受了第三次瑞德西韦的处方，当天计划接受第四次接种，并将在白宫接受第五次处方。 但医疗团队表示：“总统有可能向他人传播病毒，治疗方法还处于‘未知领域’。本周末将是关键。”据悉，直到当天上午，特朗普的幕僚们还劝其不要出院，但特朗普以“不愿让人觉得虚弱”为由强行返回白宫。 《纽约时报》报道称，对于特朗普“不要害怕新冠病毒”轻视危险性的发言，医疗、保健专家们纷纷提出了批评。批评之声认为，超过21万名的美国人死于新冠病毒，每天新增超过3万名的患者，但总统是在以自己接受最高级医疗服务的经验为基础，传达错误的信息。宾夕法尼亚大学医疗伦理保健政策系教授哈罗德·施密特对《纽约时报》表示：“无话可说。疯了。完全不负责任。” 分析认为，尽管如此，特朗普仍坚持出院和一味逞强，其背后原因是最近在野党民主党总统候选人、前副总统拜登的支持率差距进一步拉大，并要为15日的第二次电视讨论作准备。他在出院前上传的推文上也表示，“假新闻只显示假舆论调查”，对支持率的下降表现出了焦虑。

한국어