看朝鲜眼色不敢使用照明弹的搜索行动，国民被杀会否成为永久谜团？. October. 06, 2020 08:03. . 据悉，韩国军方和海警在夜间搜查被朝鲜杀害的韩国国民尸体时，没有使用一枚照明弹。夜间搜索的基本是在飞机或附近岛屿发射数十至数百发照明弹以确保视野，但此次搜索却以在边境地区为由没有使用照明弹。据悉，军警担心与朝鲜发生冲突，只在“北方界线（NLL）”以南8公里以上的海域进行搜索工作。 自上个月21日我国国民失踪以来，搜索工作已持续两周，如果按照当初军方当局发表的内容，就不应该持续这么长时间。尽管军方宣布朝鲜军队作出了焚烧尸体的暴行，但是朝鲜却以“只焚烧了漂浮物”为由否认尸体的毁损，搜索工作一直持续到中秋长假。但是实际上已经放弃了夜间搜索，而且将“北方界线”附近排除在外，让人怀疑是不是真的有搜索的意志。如果是这种样子，搜索工作本身就会产生一种怀疑，即，这可能强化了朝鲜所主张的“尸体可能漂浮在海上”的感觉，并引发自行稀释所宣布的焚烧尸体消息的效果。 朝鲜军队上级是否枪决指示和尸体毁损仍然没有查明。在野党公开韩国军队当时掌握的情报，连日来不断指责军方应对不力、应对迟缓。但是，政府却保持沉默。这与认为韩国国民“越境北上”的迅速判断截然不同。国防部昨天也没有提及在野党公开的谍报是否属实，只是表示遗憾和忧虑，称“敏感的谍报事项被任意加工或盲目公开”。 这种态度在韩国政府评价朝鲜的解释电文是“例外的、积极的”时，无异于早已预告。朝鲜单方面在电话通报中公开了自行调查的事件原委，传达了金正恩“对不起”的道歉，事实上表明了就此结束的意思。此后，朝方除了针对韩方搜索工作威胁称“侵犯领海”之外，对韩方提出的联合调查以查明真相等要求没有做出任何回应。 现在南北之间在暗地里进行怎样的讨论尚不得而知。但是，在连迅速竭尽全力也嫌不够的搜索工作也担心刺激朝鲜的情况下，能否落实联合调查还是未知数。统一部昨天也只表示“期待朝鲜尽快作出回应”。如此下去，国民被杀事件是否会成为南北关系中又一个永久未结的事件呢？

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