军人的使命. October. 06, 2020 08:03. . 明朝末期，努尔哈赤统一女真族，攻击明朝，占领了辽东。毛文龙指挥的明朝残兵和部分游民进入朝鲜后，擅自占据了平安北道前海的椵岛。朝鲜考虑到与明朝的关系，同时认为有助于牵制后金，所以支援了毛文龙，但是毛文龙所部并没有和后金展开战斗，反而成了在朝鲜掠夺军粮和财物的老大难问题。 毛文龙死后，其部将孔有德和耿仲明发动叛乱，占领了山东，但被明军的反击击退。于是他们决定向后金投降。他们乘船撤退到渤海湾，看到明军的追击越来越厉害，就想进入鸭绿江入海口，登陆现在的丹东地区。这时，义州府尹林庆业指挥的朝鲜军突然出现并攻击了他们。虽然处于残兵败将状态，但与毛文龙不同，孔有德和耿仲明是出色的将领。虽然两人成功逃脱，但朝鲜军的攻击非常凶狠，给他们带来了巨大的打击。 后来林庆业成了斥和派的偶像。也有人认为他是过度的亲明主义者，对此不予认可。那么，鸭绿江战役是无谓地掺和别国的战争了吗？抛开政治色彩，军人要忠实于自己的义务。孔有德部队侵入了朝鲜的领域，长期以来一直折磨着朝鲜，今后也是侵略者。在丙子胡乱之后，清朝给予最高评价，并希望将其拉到自己一边的将军也是林庆业。林庆业虽然逃离朝鲜去了明朝，但还是高度评价了倔作为军人的姿态和能力。 军人的使命是保卫国土和国民，国土和国民受到威胁时不能逃避战斗。这并不是说必须通过斗争来解决。这意味着，重要的是要展示军队的精神和责任感是活生生的国家。 小纷争扩大为战争的情况也很多。但是，如果国民和军队变得懦弱，就一定会引发战争。

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