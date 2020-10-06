美国智能电视3台中有一台是三星电子的产品. October. 06, 2020 08:03. by 郭道英 now@donga.com. 据调查，在美国销售的3台智能电视中，有一台是三星电子的产品。 5日，据全球市场调查机构Statista透露，三星电子今年在美国智能电视市场的占有率为32%，比前一年上升1个百分点，稳居市场占有率首位。 智能电视是指连接到网络，在没有其他装置的情况下，可以直接与智能手机、平板电脑等设备联动的电视。根据Statista的分析，2018年全球发货的电视产品中，智能电视占了70%以上。 美国智能电视市场排名第二的是中国TCL公司的品牌阿尔卡特(14%)。同为TCL品牌的Vizio(13%)位居第三，LG电子(12%)位居第四。也就是说，三星智能电视的市场占有率比第2、3位竞争者的总和还要高。 业界预测，由于新型冠状病毒肺炎(COVID-19)引起的移动控制等原因，家庭用智能电视的需求将持续一段时间。三星电子相关人士表示：“为了方便用户，我们正在追求智能电视和所有机器之间的连接性。在全球市场的不确定性中，再次确认了智能电视事业的支配地位。”

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