“在朴智星前辈曾效力球队的主场进球并战胜豪门球队感到很幸福”. October. 06, 2020 08:04. by 兪載泳 elegant@donga.com. “在朴智星前辈曾效力的球场上，我们队以6比1战胜了‘豪门球队’。幸福远不止于此。” 托特纳姆热刺队所在的孙兴慜(28岁)5日在英国曼彻斯特的老特拉福德球场攻入两球后，沉浸在激动的感慨之中。因为荣耀之地是自己的偶像朴智星(39岁•前曼联队球员)度过全盛期的曼联队的主场。 这是他进军英超联赛(EPL)后，在与曼联交锋11场之后首次取得进球，因此意义更为重大。孙兴慜表示，“小时候看着朴智星前辈效力的该体育场长大。自然而然，我经常观看曼联队的比赛。在那种赛场上能进球，我感到很自豪。我真的很高兴。” 在孙兴慜的足球生涯中，朴智星是特殊的存在。孙兴慜在2011年1月征战卡塔尔亚洲杯时首次与朴智星会面。 当时年仅18岁的孙兴慜与队长朴智星共住一间房，并参加了小组赛第1、第3场比赛以及与日本队的半决赛，与朴智星搭档。虽然韩国队在点球大战中惜败于日本队，但当时与日本队的比赛既是朴智星退出国家队的比赛，也是他的国家队百场之战。孙兴慜陪伴着朴智星一起度过了后者在国家队生涯的最后时光，并梦想成为朴智星的接班人。 5年多后的2016年4月，孙兴慜在老特拉福德球场与曼联进行英超比赛之前，通过球队官网表达了对朴智星的尊敬之心，“小时候是智星前辈的忠实粉丝。从他那儿学到了很多。就像向全世界宣传韩国的智星前辈一样，我每天都在为此而努力。” 曾效力于曼联队的菲尔•内维尔(英格兰女足国家队主教练)在2017年就已经将孙兴慜与朴智星进行了比较，引起了人们的关注。 当时内维尔表示，“朴智星和孙兴慜有相似之处。对待比赛的态度非常专业、充满活力，给队友们带来能量。孙兴慜将走成为曼联传奇的朴智星走过的道路。”孙兴慜在老特拉福德球场上的表现再次召回了暂时被遗忘的两人的缘分。

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