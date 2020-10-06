特朗普因支持率差距拉开而着急上火，下“无理手”住院期间外出乘车游说. October. 06, 2020 08:04. by 李世炯记者、纽约=常驻记者 柳在东 turtle@donga.com jarrett@donga.com. 距离美国总统大选只剩下不到一个月的时间，因感染新冠病毒正在住院的美国总统特朗普突然外出向医院外的支持者致意，结果遭到了“精神失常”的强烈批评。有分析称，在民调显示与民主党总统候选人拜登的支持率差距最大达到14个百分点后，特朗普心急如焚，因此下出了“无理手”。 据美联社和美国有线电视新闻网（CNN）4日报道，特朗普当天下午乘坐大型SUV汽车离开医院，向聚集在自己住院的马里兰州贝塞兹达县沃尔特里德医院外的支持者致意。在此之前，他通过上传到自己推特上的73秒的视频表示，将对医院外的支持者们进行“突然访问”。他在视频中说：“学到了很多关于新冠疫情的东西。” 特朗普乘坐汽车前往支持者聚集地，他在后座上戴着口罩坐着，朝欢呼的支持者挥手致意。窗户是关着的。虽然与支持者们没有直接接触，但是有批评指出总统违背了防止防控新冠病毒的基本原则。因为新冠感染者为了防止更多感染，原则上在痊愈之前不能外出。 特别是，越来越多的人批评特朗普将乘坐同一辆汽车的两名秘密警卫局要员推入感染危险之中。虽然要员们当时也戴上了口罩，但是在狭窄的汽车室内无法排除感染的可能性。沃尔特里德医院的内科医生詹姆斯·菲利普斯对CNN批评称：“坐在汽车上的要员们说不定会死掉。总统的这种行为是精神失常的行为。”乔治·华盛顿大学教授乔纳森·莱纳对《金融时报》指出：“总统在医院外‘愉快地行驶’，使警卫员陷入了严重的危险之中。” 据悉，特朗普正在考虑提前出院。负责治疗特朗普的医疗小组在记者会上说：“如果（健康状况）继续好转，最快可能于5日出院。”总统国家安全事务助理奥布赖恩等参谋人士也表示，“总统的状态很好”，发声消除担忧。有观察人士认为，展示特朗普正常工作面貌的“新冠宣传”可能会继续下去。 在这种情况下，陆续出现了特朗普与拜登的支持率差距进一步拉大的结果。《华尔街日报》和NBC电视台9月30日至10月1日以全美800名选民为对象进行的民意调查结果显示，拜登的支持率为53%，领先特朗普（39%）14个百分点。在电视辩论前的9月13日至16日的民意调查中，拜登领先8个百分点，但辩论结束后差距拉大。 路透社与民调机构益索普一起在特朗普确诊消息传开后的2日和3日实施的民意调查中，拜登以51%的支持率领先41%的特朗普总统10个百分点。与同一机构在9月25日至29日进行调查时差距为9%、9月18日至22日进行调查时相差8个百分点相比，差距有所拉大。 据英国时事周刊《经济学人》和美国哥伦比亚大学应用统计学中心合作制定的“自我模型预测值”显示，截至5日，拜登获胜的概率为89%，特朗普获胜的概率为11%。

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