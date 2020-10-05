在野党也是该打造“总统企划商品”的时候了. October. 05, 2020 07:42. . 神圣贵族诞生了。犯了罪也不用受罚的“社会特殊阶级”。我国宪法明确禁止这种行为。但是，在文在寅政权上台后，经过与总统关系密切的执政党人士的系列腐败疑惑，特别是曹国、尹美香、秋美爱事态后，人们目睹了这种新贵族的出现。不仅是检察机关和警方等权力机关，连法院、中央选举管理委员会、国民权益委员会等审判机关甚至大法院等最后的堡垒，似乎也在为庇护这些神圣贵族服务。权力分立、三权分立早已成为空谈而不实践的口头禅。 但是普通国民“虾米、鲫鱼、青蛙”的生命价值不提一提、微不足道。把在西部海域“北方界线（NLL）”以北被朝鲜军人开枪打死的公务员视为“弃子”，难道是国家吗？不管他是否越境北上，仅凭击毙漂流者并焚烧尸体就应该惩罚朝鲜。尽管如此，就像是什么皇帝的教旨似的，接受金正恩的“道歉”云云而感激涕零的总统以下执政党人士……还需要什么语言呢？ 而且为了阻止反政府的示威，还建立了“在寅山城”并进行了临时盘问。把权力机关握在手掌心的政权，这种暴走现象越来越严重。没想到在21世纪最尖端的时代，还会出现这样的世道。只是更换了一位总统，没想到会出现这样的国家。文在寅在竞选总统时就曾说过，“成为总统是改变世界的手段”，但不得不痛苦地承认他的成功。文在寅成功地比历代任何一位总统都更加改变了韩国。把它变成了不公正、不义、不安的国家。它如实地向世人呈现了韩国的政治和韩国的民主在人治面前是多么脆弱的事实。 问题是下届总统选举。执政党内部早就出现了“金庆洙大望论”。作为文在寅总统亲信中的亲信以及“新贵族”的一员，庆南道知事金庆洙将上演在下月二审中被判无罪、成为“文在寅的皇太子”的剧本。在权力机关和司法部向左倾斜的情况下，这也不是不可能的景象。虽然李洛渊代表（党首）和京畿道知事李在明是执政党人，但亲文派心中却认为他们还不是“我们的人”。再加上，前法务部长曹国将摆脱法律上的污垢，由李洛渊、李在明、金庆洙、曹国等领导竞选。 但是在野党呢？下一次总统选举日期是2022年3月9日。虽然只剩下1年5个月了，但看不到什么人。文在寅政权即使做出了根本不想提及的失政，在野党也不浮升的理由不言自明。老人、保守的形象虽然也是很大的负担，但根本原因，在于它是目前还看不到未来权力的“不孕政党”。韩国政治和选民们还没有摆脱人治阴影的习惯，因此不会太关注看不到下届总统候选人的政党。 在此，国民之党有必要回顾文在寅总统的诞生过程。文在寅原本是亲卢和左派、在野势力合作打造的“总统企划商品”。他本人以前既没有从政的念头，也不适合从政。一生挚友卢武铉前总统也被评价他是“与政治完全不合的人”，但是最近却是给卢武铉的慧眼弹了额头。 亲卢核心人士和在野元老们拼命说服这样的人，才造就了今天的文在寅总统。其中包括一度沦为废族、后来因卢武铉悲剧起死回生的亲卢派、从卢武铉被李明博夺权的坐板团体和在野势力的迫切感。说到迫切感，现在国民的力量和保守势力比这还要强大。执政党虽然公然喊出“照此下去20年”，但不是20年，而是再过5年，大韩民国就不知道会变成什么样子了。 用这种迫切感打造在野党式的总统企划商品吧。要想做到这一点，首先需要商品是“新商品”。光是换掉过去大选候选人的旧商品包装纸重新进行包装，对消费者眼球的吸引也很有限。富家少爷等健康形象的人士也不符合时代精神。要发掘出在人生旅程中有故事、能够感受到未来愿景的人物。 现在已经到了国民的力量紧急对策委员长金钟仁也该为培养新人而行动的时候了。只有这样，才会有人说“还没有放弃贪念”。无论是金钟仁委员长还是在野阵营的旧总统竞选人，都应该放弃“非我不可”的错觉，为胜利而齐心协力。否则，只会被记忆为将处于悬崖边的韩国推向悬崖下的罪人。

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