令人联想到独裁时期的市中心车墙和临检盘问. October. 05, 2020 07:42. . 警方为了封锁3日开天节在首尔市中心预告的保守团体车辆示威，动用了300多辆警车，建立了4公里的隔离墙。投入1.1万多名兵力，禁止普通市民出入光化门广场。光化门附近的地铁过站不停，行经市中心的车辆无条件下窗，一一询问目的地。尽管如此，法院所允许的“9辆车”范围内的车辆示威，是在遵守法院要求的9项履行条件的情况下进行的。 关系到国民生命的新冠防疫，是一时也不能掉以轻心的国家课题。确实应该克制举行大规模集会，避免成为感染扩散的发源地。虽然政府借着这样的名分出面封锁了首尔市中心的集会，但是警方的应对有些过分。警察在首尔郊外设立了90个检查站，无差别地进行盘查，连路过的普通市民也一一进行了盘问。 集会和示威的自由是宪法保障的国民基本权利。政府当局没有表现出尊重这种宪法精神的最小限度的努力。遵守防疫守则，甚至禁止只在车内进行的车辆示威，警察的这种想法和过激反应也几乎没有法律依据。警察领导层只想着最大限度地实行总统强硬应对发言，这种形态复活了过去权威主义政权时期木偶公权力的亡灵。 警方表示，如果9日韩文节在首尔市中心的集会也是非法集会，将予以严正应对。对于政府当局防止新冠疫情扩散的大义，谁都不会反对。但是，无论其理由如何正确，如果采取强制动员公权力的方式，将损害我国国民用鲜血捍卫的民主价值。特别是，以封锁集会为由，连普通市民也阻止通行，这只能使民主的时针回到过去。如果政权将光化门烛光集会视为政权的“象征”，那么至少应该对集会、示威自由做出更高层次的成熟应对。

한국어