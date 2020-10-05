首尔道峰区达那医院一周内感染了46人. October. 05, 2020 07:43. by 金河景记者 whatsup@donga.com. 首尔市道峰区精神健康医学科专门医院——达那医院最近一周内新增新冠确诊病例46例，令防疫当局非常紧张。首尔市麻浦区首尔设计高中和京畿龙仁市大池高中、竹田高中等学校也持续出现了小规模集体感染。 据首尔市和道峰区4日透露，截至当天，道峰区达那医院累计确诊患者达46人。该医院共有200张病床，上个月28日两名住院患者首次被确诊感染。 防疫当局考虑到达那医院长期住院患者较多等情况，将医院全部隔离。每三天进行一次新冠检测。首名确诊患者出现后，上个月29日以166名住院患者和44名职员等210人为对象进行了第一次全面检查，28名住院患者被确诊。接着，30日、本月2日和3日分别有3人、12人和1人呈阳性。确诊者都是该医院的病人。 防疫当局相关人士表示：“已经出院的人和外来患者、探病客人也有感染的危险”，“上个月15日以后访问医院的人不管是否出现症状，都要接受诊断检查。” 达那医院距离出现32名确诊患者的道峰区艺院日间照料中心约50米。但首尔市相关人士表示：“两个场所之间是否存在关联还没有得到确认”，“达那医院的感染途径还在调查之中。” 首都圈的学校也发生了集体感染。麻浦区首尔设计高中上个月30日首次出现确诊患者后，截止到当天累计确诊患者已增至7人。其中6名是教职员，1名是确诊者的家属。 京畿道龙仁市大池高中和竹田高中相关的确诊患者共有9人。其中5人来自大池高中，2人来自竹田高中。其余2人是大池高中学生的家人。防疫当局的流行病学调查结果证实，上个月25日，大池高中和竹田高中等17名学生聚集到竹田洞某公园一起吃了东西。 今年8月，这些学校也出现过新冠确诊患者。8月11日，大池高中一年级学生被确诊，之后该校和竹田高中又发现了确诊患者。另外，竹田高中学生家属经营的汉城广津区某补习班也发现了确诊患者。

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