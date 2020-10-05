“Oppa Bolmae”，乘着K-POP东风迅速扩散的K式英语. October. 05, 2020 07:43. by 孫曉林 aryssong@donga.com. 哥哥(Oppa)、姐姐(Noona，男称)、姐姐(Unnie，女称)、撒娇(Aegyo)…. 随着K-POP和电视剧、电影在海外的人气日益高涨，如实地用英语标记韩语的事例正在增加。表示“最喜欢的”这一新造词“最爱(Choeae)”和“越看越有魅力”的缩略语耐看(Bolmae)等的表现就那样直接用。 偶像组合的海外粉丝不使用英语，而使用国内粉丝使用的语言。代表性的例子有，组合中最年轻的成员被称为“老幺(Maknae)”，而不是“年龄最小的成员(The youngest member)”。海外粉丝的社交媒体中，也有很多成为粉丝的意思的“入粉(Ipdeok，)”和与之相反意思的“脱粉(Taldeok)”的说法。 在亚马逊网站上，锄头(HoMi)、纱帽(Gat)、小包被(Podaegi)等很难翻译成英语的单词都带有韩文名字进行销售。像这样，按发声的方法用罗马字母标记韩语的叫作“DOL民正音(偶像+训民正音)”。 学习韩国语的热情也非常高涨。去年韩国语能力考试(TOPIK)报名者超过了37万名。在76个国家的213个地方设置并宣传韩国语和文化的世宗学堂学习的外国人也很多。今年世宗学堂新指定公开招募中，来自50个国家的101个机关申请，是历年最多的一次。 韩国文化体育观光部上个月发表了包含韩国语世界化三大推进战略和9大课题的韩国语扩散计划《韩国语，连接世界》，并表示将推进韩国语事业的专业化、定制化、多样化。文化体育观光部分析称，“韩语和韩文的扩散已经超越了大众文化，正在深入到外国人的生活当中，成为新韩流的动力。”

한국어