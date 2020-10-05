“来吧，洋基”，现在是崔志万的时间. October. 05, 2020 07:43. by 姜泓求 windup@donga.com. 现在轮到崔志万(29岁•照片)出场了。 美国职业棒球大联盟(MLB)季后赛越过第一关—外卡系列赛，进入了分区系列赛(DS•5战3胜制)。崔志万所属的坦帕湾魔鬼鱼队，以系列赛2胜0负的成绩击败柳贤振(33岁)所在的多伦多蓝鸟队进入了美国联盟(AL)分区赛。从6日开始球队将在圣迭戈Petco公园球场迎战世界大赛(也称世界循环赛)最多冠军队(27次)纽约洋基队。 崔志万之所以受到关注，是因为他对于洋基队的王牌选手凯利•科尔(30岁)来说是“天敌”般的存在。本赛季前夕科尔与洋基队签下了9年3.24亿美元(约3800亿韩元)FA合同，在对阵崔志万时，科尔共取得12个有效击球、8个被安打(3个被本垒打)、8分的成绩，显得特别弱。崔志万在本赛季从科尔手中抢走了自己全部3个本垒打中的2个。对此，MLB.com预测：“崔志万将在系列赛第一场比赛中对阵科尔时发挥重要作用。” 崔志万此前在接受采访时也表示，“科尔是自尊心很强的选手，所以在与我见面时会正面交锋。我也是自信地面对，所以才会取得好的结果。”本赛季主要以右手投手为对象被启用的崔志万在2场外卡系列赛中都担任了替补选手。但是洋基队的第一和第二投手科尔和田中将大(32岁)都是右手投手，因此有望在分区赛得到重用。坦帕湾队在本赛季的常规赛比赛中，在与同属AL东部赛区的洋基队交锋中取得了以8胜2负的成绩。

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