白宫：“特朗普的状态，5日将是决定性的”. October. 05, 2020 07:43. by 华盛顿=常驻记者 李正恩 lightee@donga.com. 据悉，被确诊感染新冠病毒正在住院的美国总统特朗普的情况比当初公布的情况还要严重。虽然特朗普亲自上传视频进行“灭火”，但74岁高龄的他状态今后有可能恶化，而且医护人员也不愿公开准确的信息，使得混乱进一步加重。特朗普中断了竞选游说，一个月后即将到来的美国总统大选陷入了“时钟归零”的局面。 据《华盛顿邮报》报道，白宫办公厅主任马克·梅多斯在特朗普确诊后转往沃尔特里德军方医院一天后的当地时间3日上午对记者说：“过去24小时内，总统的健康状况非常令人担忧”，“今后48小时将成为他治疗的决定性时间”。他还说：“现在还不清楚能否彻底康复。”也就是说，只有等到韩国时间5日下午，才能判断是否痊愈。 相反，白宫主治医师肖恩·康利当天在梅多斯发言之前举行的新闻发布会上解释说，特朗普前一天出现轻微咳嗽、轻微鼻塞和疲劳症状，但此后病情有所好转。他还说：“能告知这种进展，我感到非常高兴。”当被问及“是否向特朗普总统供应了氧气”时，他只是回答说：“现在没有接受供氧。”《华盛顿邮报》和《纽约时报》援引多名消息人士的话报道说，特朗普在2日送往医院前呼吸出现了问题，并紧急接受了供氧。原本想在白宫自我隔离的特朗普被送往沃尔特里德军方医院也是因为这个原因。 忧虑扩散后，特朗普当晚在推特上公开的4分钟视频中出面澄清说：“抵达医院时情况并不好，但现在好多了。”特朗普身穿深蓝色正装夹克和无领带出现在医院内会议室桌子前，显得比平时没有力气、很疲惫。他保持平稳的呼吸状态，强调“看起来很快就能回去”，同时也表示，“今后几天的时间也将成为真正的考验”，没有排除病情恶化的可能性。 特朗普竞选团队表示，暂时取消所有游说日程。有预测称，分别预定于15日和22日举行的第二次和第三次大选候选人电视辩论也有可能出现差池。

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