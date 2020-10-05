特朗普总统确诊新冠肺炎，原定7日进行的蓬佩奥访韩计划被取消. October. 05, 2020 07:44. by 崔智善, 尹完準 aurinko@donga.com,zeitung@donga.com. 受美国总统唐纳德•特朗普确诊感染新型冠状病毒肺炎(COVID-19)的影响，美国国务卿麦克•蓬佩奥本月初的访韩计划流产。以蓬佩奥国务卿访韩为契机，向朝鲜发出终战宣言的同时，韩国政府试图在下个月3日美国大选前突然进行朝美会谈等点燃“十月惊奇(October surprise)”的火苗的构想事实上也可能会告吹。 美国国务院3日(当地时间)表示：“蓬佩奥国务卿将于4日至6日访问日本东京，参加将焦点放在印度太平洋地区紧急悬案的四国外交部长会谈。期待着本月再次访问亚洲。将调整访问日程，往后推延数周。”蓬佩奥国务卿原计划于4日至6日访问日本、7日至8日分别访问蒙古和韩国，但推迟了访问韩国、蒙古的计划。外交部4日表示：“我们期待蓬佩奥国务卿早日访韩。”四国外交部长会谈是以牵制中国为目的的美国、日本、澳大利亚、印度之间的协议体。 上个月23日，文在寅总统在联合国大会演说中强调终战宣言的必要性后，在因朝鲜军杀害韩国国民事件而引发的风波中，韩国代表团团长、外交部韩半岛和平交涉本部长李度勋于上月27日为了讨论终战宣言而访问美国，政府对推进终战宣言非常积极。

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