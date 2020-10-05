Big Hit公募股开始认购...能否创造新纪录. October. 05, 2020 07:44. by 金紫炫记者 zion37@donga.com. 防弹少年团(BTS)的所属公司Big Hit娱乐将从5日开始，以普通投资者为对象进行公开招股认购。如果Big Hit成功上市，该公司代表房时爀将成为韩国国内排名第14位的“股票富翁”。 4日，据金融投资业界透露，Big Hit的公募价根据上月末达到1117比1竞争率的机构需求预测结果显示，被定为理想价格的最高端13.5万韩元。机构竞争率虽然低于Kakao游戏(1479比1)，但总公募额规模却高达9626亿韩元，是Kakao游戏的两倍以上。有分析称，认购保证金规模也将创下历史新高。 BTS粉丝俱乐部“阿米”们是否会带动申购热潮也备受关注。Big Hit运营的粉丝社区应用软件“Weverse”的BTS订阅者有725万名。阿米在BTS成员过生日时，曾通过大规模广告或捐赠展示了“粉丝的经济能力”。 竞争率越高，投资者获得公募股的可能性就越小。据预测，Big Hit普通公募股认购中如果聚集100万亿韩元的保证金，个人投资者即使将1亿韩元作为保证金，也只能得到1股股票。 如果Big Hit本月中旬在有价证券市场上市，房代表的公开招募基准股份价值将达到1.6709万亿韩元(1237.7337万股)。据财阀网站透露，以上月29日为基准，新罗酒店社长李富真(1.6096万亿韩元)在股票富豪排行榜中排名第14位，如果上市成功房代表将超越李社长。 以普通投资者为对象的股票认购将在NH投资证券、韩国投资证券、未来资产大宇、Kiwoom证券进行。只有相关证券公司的账户才可以参与认购。

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