第一个“无接触中秋节”，用安全的保持距离来展示防疫的力量吧！. September. 30, 2020 09:52. . 昨天，新增新冠确诊病例38例，自上月11日后49天以来首次跌破50例。新增患者自上月中旬超过100人后，一度暴增至441人，已连续4天保持两位数。但是从今天开始，移动量和密集度剧增的中秋长假开始了，因此不能放松警惕之弦。预计在返乡客减少的同时，人们将涌往包括济州和江原在内的人气旅游胜地。据推算，除仁川国际机场以外的14个机场，中秋长假期间的乘客将达到96.3万人，达到去年的75%。 面临传染病危机的中秋节不可能像往年一样。重视礼的祖先在国家发生瘟疫时，也发挥了跳过祭祀和茶礼的灵活性。今年中秋，让我们通过视频通话等“不接触”互致谢意，尽量减少聚会和移动吧。抗传染病脆弱的老年人尤其要注意。在此次第二次流行中，确诊者中高龄者所占比重较高，因此，占新冠累计死亡人数25%即102人在最近一个半月内死亡。 不能忘记防疫守则，当不可避免地外出时，必须佩戴口罩和保持距离，在室内还要随时通风等。防疫当局也要以包括高速公路休息站在内的许多人使用的设施为中心，为避免感染扩散，做好中秋防疫准备。 新冠疫情导致的全球死亡人数已超过100万人。除中国以外，全世界所有的大陆依然流行。在出现安全有效的疫苗之前，随时都有可能因疏忽而引发集体感染。虽然民族大节日中秋也不能回乡的遗憾一言难尽，但是期待明年春节能有更欢乐的团聚，让我们在长假期间一直践行保持安全距离吧。

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