《专栏》美国大法官终身制的终结. September. 30, 2020 09:52. by 河貞敏 dew@donga.com. 2014年3月，美国自由派法学家、美国加利福尼亚大学伯克利分校法学院教授欧文·查默林斯基在《洛杉矶时报》上发表了具有挑衅性的文章。他说：“虽然我很尊敬露斯·巴德·金斯伯格大法官，但必须在民主党总统担任现职时选出继任者。在11月的中期选举中，民主党有可能失去参议院多数党的地位，并有可能在两年后的总统选举中失败。请在今年夏天辞职。” 他呼吁说，如果共和党执政，很可能由与金斯伯格信奉的价值完全不同的理念的人当选大法官，左右美国社会，因此，即使是为了本人的信念，也要现在下台。当时，除了查默林斯基教授之外，自由派阵营中也有不少人提出这样的主张。如果本人拒绝辞职，就算是总统也不能改变美国宪法保障的大法官的终身任期，因此要求她自己做出决断的压力非常大。 金斯伯格通过女性杂志《Elle》的采访表示，“即使我辞职，认为总统会再次任命像我这样的人的想法也是错误的”，驳斥了辞职要求。这表现出了不会有人像自己的自信感。直到本月18日去世为止，她一直担任大法官，保持了终身任期。然而，与自己走相反道路的人被指名成了继任者。 奥巴马政府从2013年重新执政的第一年开始就一直希望金斯伯格辞职。1993年年仅60岁便成为大法官的她，已经工作了20年，并接受了数次癌症手术，健康非常令人担忧，因此奥巴马想用年轻、健康的进步倾向的大法官来代替她。他派遣民主党重量级人物、与金斯伯格关系密切的参议员帕特里克·雷希转达上述意思，但她却不为所动。特朗普总统执政后，大法官的格局逐渐转变为保守优势，进步阵营全体成员纷纷希望她“多活一天”，希望她长寿，但确实有人评价她在奥巴马执政时期“贪得无厌”。 在经历了4次癌症手术和数次摔伤事故后，仍坚持到87岁终身任期的金斯伯格大法官的选择当然应该得到尊重。有一点也不会改变，那就是她在美国社会和世界妇女界留下了巨大的足迹，甚至让人觉得提出让她主动辞职殊为不敬。但是，有人评价说，公开表明反特朗普倾向并留下“希望下一届总统提名我的继任者”的遗言，金斯伯格的决定，其党派性和政治性不亚于试图利用参议院多数党的地位、在大约一个月内完成平均需要70天的大法官任命的特朗普总统。 1776年美国建国当时，美国国民预期寿命只有38岁，为了司法权独立，美国选择了大法官终身制。被称为“智慧的九大支柱”的9名大法官受到绝对的尊敬，每当共和和民主两党执政时，都为了新任命尽可能多的大法官而展开激烈竞争，这并不是因为某个人的错误，而是因为终身制。 但是2020年现在的期待寿命增加到了78.9岁，而且出现了18世纪无法想象的性少数者、移民、健康保险等各种复杂的问题。最重要的是，一名总统要选出代表3.3亿美国人的9人，而且美国大法院与其他国家不同，同时具有终审和宪法法院的功能，因此，考虑到他们的判决会产生巨大的影响力，很多人指出，应顺应社会变化，对终身制变化进行讨论。PBS电视台最近进行的调查中，77%的受访者表示“应该限制大法官的任期”，这也与此不无关系。华盛顿政界也不时出现“将大法官任期定为18年”、“将大法官人数增加到13人”的主张。 民主党总统卡特在4年任期内没有任命一位大法官。特朗普在同一任期里已经挑选了3名大法官。即使是为了防止特定总统因“运气”左右司法部，也应该从现在开始积极讨论大法官终身制问题。

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