三星电子也找上门！重新升起的网络漫画. September. 30, 2020 09:52. by 孫宅均 sohn@donga.com. “喂，你也买这个吧。这是一个新世界，就是自己看着办的人工智能(AI)。你洗被子的样子看起来很辛苦，用这个洗的话很快就能洗好了。” 27日，在NAVER网络漫画《独立日记》第30画中，主人公漫画家的朋友如此炫耀自家的洗衣机和烘干机。就像读者的留言一样，植入广告(PPL)起作用了。正如电视剧中签约植入式广告的产品的品牌名称和特性自然而然地暴露出来一样，该网络漫画也明显地暴露了“三星○rande AI”这一商品名称。 这是三星电子首次在网络漫画中植入家电产品PPL。宣传组相关人士表示：“看过描写一个人生活的主人公因为月租房洗衣机旧了，在洗漱台上洗牛仔裤、洗被褥等而受苦的故事的最近小插曲后，我提议说‘希望以1人家庭消费者为目标，进行16日推出的小容量(9∼10kg)洗衣机和烘干机的植入广告’。” 小容量洗衣机和烘干机是该品牌电视广告中不露面的非主流缝隙市场商品。他们认为，因为这是针对20、30多岁的年轻层推出的产品，所以通过获得自己做饭的学生和刚踏入社会的1人家庭读者的共鸣的网络漫画，可以取得针对性广告的效果。三星电子方面表示：“网络动漫植入广告费用约为电视剧植入广告的十分之一，但其具有的影响力不亚于电视，而且可以期待对目标消费者的明确传达效果。” 《独立日记》讲述的是大学毕业后开始自己的工作的年轻主人公首次与父母分开，经历独居生活，磕磕碰碰的故事。通过与2000年代的《Marine Blues》、2015年结束连载的《纳儿米的生活故事》性格相似的生活喜剧漫画，1993年出生的20多岁漫画家“Zagga”以洒脱的幽默解开与同龄年轻读者一起分享的苦恼，获得了很高的人气。 网络漫画植入广告并不是最近出现的现象。去年《mozyo的日志》中露出了外卖服务应用程序“Yogiyo”，2014年《高斯电子》中露出了欧舒丹护手霜植入广告。Kakao Page相关人士表示：“我记得网络漫画植入广告的全盛期是2017年和2018年。” 但也有分析认为，最近优兔上出现“幕后广告”争议后，随着广告的透明度越来越受到重视，签约和制作程序简明的网络漫画平台作为入植入广告窗口再次受到关注。NAVER网络漫画主要采用与广告商商议作品剧本，像电视剧一样自然地暴露品牌，并在相关连载部分的下端插入视频或幻灯片广告的方式。 三星电子相关人士表示：“我们认为与固有读者层的内容共鸣非常重要，因此没有特别要求制作关于植入广告的新插曲。营业组职员中有Zagga作家的粉丝，所以提出了打折优惠，但作家以‘担心引发幕后广告争议’为由婉言谢绝了。”

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