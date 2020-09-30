特朗普猛烈追击 美选举局势动荡. September. 30, 2020 09:52. by 华盛顿=常驻记者 李正恩 lightee@donga.com. 美国总统选举再过一个多月即将举行，选情正在发生动摇。民主党总统候选人拜登虽然仍以相当大的差距在全国范围内领先，但由于特朗普总统正在各个摇摆州展开猛烈的追击，结果依然难以预料。 当地时间28日，据美国选举统计分析网站“真正清晰政治（RCP）”透露，在传统摇摆州佛罗里达州和北卡罗来纳州，特朗普把与拜登的差距缩小到1个百分点左右，并紧追不舍。另外，在俄亥俄州、爱荷华州等之前不算摇摆州的“新摇摆州”，票心也在动摇，呈现出混战局面。 在以间接选举方式举行的美国总统选举中，只要确保分配给各州的538名选举人团中的270人以上，就能获胜。大部分州都选择胜者“赢者通吃”制，因此，在各州得票领先一张的候选人将独占分配给该州的选举人票。 RCP分析称，考虑到各州的支持率等，目前拜登和特朗普分别确保了222人和125张选举人票。以传统的6个摇摆州和6个新摇摆州等共12个摇摆州为中心，将191张选举人票分类为“不可预测”。最终，摇摆州的选票流向何方，将决定此次大选的胜负。 当地时间29日晚9时（韩国时间30日上午10时）将开始首次大选候选人电视辩论等，前后三次电视辩论是总统选举活动最后阶段动摇美国选民投票心的核心活动。双方都执着地深挖对方的弱点，想法最大限度地突出自己的优势，呼吁投自己一票。

한국어