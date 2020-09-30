“白俄罗斯的自尊心”S.A.阿列克谢耶维奇离开白俄罗斯前往德国. September. 30, 2020 09:52. by 金潤鍾 zozo@donga.com. 据悉，东欧白俄罗斯首位诺贝尔文学奖获得者、一直批评亚历山大•卢卡申科总统长期执政的著名作家斯维特兰娜•阿列克谢耶维奇(72岁)已出国前往德国。曾参与反政府示威的著名女政治家为躲避卢卡申科政权的镇压，接连离开白俄罗斯，在这种情况下，阿列克谢耶维奇也加入了这一行列，预计反政府示威的动力将大幅减弱。 据《法新社》等媒体报道，阿列克谢耶维奇方面的助理28日(当地时间)在接受当地媒体采访时表示：“阿列克谢耶维奇为了治疗去了德国。之后计划参加在瑞典、意大利西西里举行的图书展示会、颁奖典礼等。”接着，该助理还表示，“虽然还没有决定回国时间，但大概1个月之后就会回来。回国后(阿列克谢耶维奇)将继续进行反政府活动。” 被称为“东欧最后独裁者”的卢卡申科总统从1994年开始执政，已长期执政26年。在上月9日的总统选举中，他再次获胜，确保了5年任期。但是，在野党一直怀疑选举存在舞弊行为，近两个月来一直在举行反政府示威。参与其中的阿列克谢耶维奇也感到了人身安全方面的威胁。本月9日，一名蒙面男子试图闯入她位于首都明斯克的住宅。 阿列克谢耶维奇的父亲是白俄罗斯人，母亲是乌克兰人，1948年出生于乌克兰，幼年时期移居到白俄罗斯，一生都在这里度过。大学毕业后，她以杂志记者的身份活动，后来成为专业作家。 与其他作家不同，她以记者经验为基础，将数年间采访数百人收集的实际故事升华为文学作品，推出了名为“声音小说”的新体裁，受到了世界性的瞩目。描写第二次世界大战时前苏联所属的、与纳粹德国对抗的白俄罗斯人的痛苦的作品《战争的非女性面孔》也是根据战争参与者的实际证词写成的。该作品获得了2015年诺贝尔文学奖。 有评价认为，她的作品似乎反映了以证言为基础的作法，其批判社会的性质尤其强烈。因此，她在作家活动期间一直强烈批评了专事独裁的卢卡申科总统。2000年代，她为了躲避卢卡申科政权的压力，曾在法国巴黎短暂停留了一段时间。 卢卡申科总统不顾在野党的大规模示威和抵抗，于23日强行就任。英国广播公司(BBC)表示：“随着市民对强行就职的抗议越来越强烈，美国、欧盟(EU)在不承认卢卡申科为合法总统的情况下，正在准备对其实施制裁。”

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