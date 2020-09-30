联合国：“朝鲜IT工人以第三国人名义赚取外汇”. September. 30, 2020 09:51. by 韓基渽 record@donga.com. 联合国安理会下属的对朝鲜制裁委员会专家小组当地时间28日发表中期报告称，朝鲜可能已经成功实现了核武器小型化，正在继续推进提高弹道导弹力量的工作。 该报告是以对朝制裁委员会专家小组的自身调查及评价和会员国报告为基础制定的，并经过了15个安理会理事国的批准。根据该报告，朝鲜以宁边核设施为中心，持续进行着高浓缩铀生产、实验用轻水反应堆建设、铀矿作业等可能与核武器开发有关的活动。报告称：“多个会员国评价认为，朝鲜通过过去6次的核试验，可能已经开发出了可安装在弹道导弹上的小型核武器。”报告还称：“一个会员国认为，朝鲜为了开发渗透支援一揽子计划和多弹头系统，可以追求（核武器的）进一步小型化。” 对此，韩国外交负责官员解释说：“这与国际原子能机构的评价几乎相似。”虽然报告是以“会员国评价”的名义指出朝鲜的核活动仍在继续，但事实上国际原子能机构等专门机构也同意这些内容。 该报告预计，朝鲜还在继续推进提高弹道导弹力量的工作。报告还特别说明称：“为了将2019年公开的弹道导弹提高为可运用的武器系统，并加强弹道导弹基地和相关产业基础设施的建设，正在加快速度。” 该报告还具体记录了朝鲜为了筹措所缺的外汇，正在持续向海外进行非法的劳动者派遣活动。特别是朝鲜军需工业部被曝向海外派遣信息技术（IT）相关劳动者后，通过盗用第三国国籍的方法赚钱。 该报告指出：“通常由10、20人组成的朝鲜IT人才在中国每月赚10万美元以上。他们利用第三国人的名字作为自由职业者进行活动。”报告举例说：“被派往中国延吉技术产业开发地区的‘银星公司’的第一批16名朝鲜IT工人去年赚了100万美元。”朝鲜还以在莫桑比克和安哥拉等非洲国家进行医疗合作为由，派遣医疗人员后，经营私人医院赚取外汇。 据悉，由于受到制裁，朝鲜足球运动员的海外联赛活动也被迫中断。被称为“朝鲜C罗”的韩光成曾效力于意大利职业联赛，今年1月转会到卡塔尔联赛阿尔杜哈伊队，但最近被调离了所属球队。据悉，分别效力于意大利和奥地利联赛的崔成赫和朴光龙也被调离了所属球队。

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