RYU-“KK”中秋节同时出击，从凌晨开始到圆月悬空精彩赛事轮番上演. September. 30, 2020 09:51. by 黃奎引, 鄭允喆 kini@donga.com,trigger@donga.com. 今年中秋的早晨，棒球迷们似乎会比平时更早起床。因为美国职业棒球大联盟(ML)多伦多蓝鸟队所属的柳贤振(33岁)和圣路易斯红雀队的金广铉(32岁)间隔1小时出场。2名韩国首发投手参加ML季后赛也是第一次，而且是同一天被安排在投手踏板上。柳贤振将在中秋的下月1日上午5点7分与坦帕湾魔鬼鱼队进行外卡争夺战第2场比赛，而金广铉将在上午6点8分与圣迭戈哥教士队进行第1场比赛。25日，在常规赛季最后一场比赛中同时取得胜利的两位选手能否再次在季后赛中同时迎来胜利，备受关注。 王牌投手柳贤振(5胜2负，平均责任失分2.69)在第2场比赛上首发出场是多伦多队主教练查理•蒙托约表示“这是应对3战2胜制的系列赛的有创意的判断”，经过深思熟虑后做出的决定。蒙托约教练的计划是，在第1场比赛上投入右腕投手马特•施梅克(1负，平均责任失分4.71)，展开变相起用后，在第2场比赛上派出柳贤振进行正面对决。柳贤振在25日投球数达到100个，因此有意图通过5天的休息，给柳贤振恢复状态的时间。但是，部分媒体批评蒙托约的选择称，“要想战胜美国联盟最高胜率球队坦帕湾队，必须从第1场比赛开始启用王牌投手。这真是个疯狂的决定。” 相反，连首发上场与否都不确定的金广铉力压队内的王牌投手杰克•弗莱赫蒂(4胜3负，平均责任失分4.91)和老将亚当•韦恩莱特(5胜3负，平均责任失分3.15)，担任了第一先发投手的重任。圣路易斯队主教练迈克•席尔特简单解释了原因：“因为金广铉(3胜不败，平均责任失分1.62)投得最好。”对于本赛季从未与圣路易斯队交锋过的圣迭戈队的击球手来说，金广铉是陌生的存在，这也是选择他的背景。金广铉在2014赛季结束后首次挑战了ML，当时提出100万美元，给人以屈辱感的球队正是圣迭戈队。 排名竞争非常激烈的国内职业棒球联赛中，争夺第三名的KT队和LG队将从下月2日开始进行包括一天双赛在内的4连战。斗山队和KIA队之间的第5名竞争也非常有趣。职业足球K1联赛第1名蔚山队和第2名全北队有可能根据连休比赛的结果而改变排名。职业台球(PBA)将从30日到10月4日举行TS洗发水PBA-LPBA冠军赛。韩国业余女子台球3库边的最强者金敏雅将通过本次比赛首次登上LPBA舞台。 朴仁妃和朴城炫等韩国女子高尔夫明星将从下月1日开始参加在美国新泽西州加洛韦的斯托克顿海景宾馆及高尔夫俱乐部海湾球场(71杆)举行的美国女子职业高尔夫(LPGA)巡回赛绍普莱特精英赛。活跃的在美国职业高尔夫(PGA)巡回赛赛场上的任成宰和安秉勋等人将从1日开始参加在美国密西西比州杰克逊乡村高尔夫俱乐部(72杆)举行的桑德森农场锦标赛。 在欧洲职业足球联赛中活跃的太极战士们也在准备中秋礼炮。“超级Sony”孙兴慜(托特纳姆热刺队)因腿筋受伤暂时不能参加比赛，但国家队攻击搭档“两黄”黄喜灿(莱比锡红牛队)和黄义助(波尔多队)将展开进球争夺战。

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