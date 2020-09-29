特朗普被曝所得税丑闻……《纽约时报》：“亿万富豪十年间没纳一分钱的税”. September. 29, 2020 07:43. by 兪載東 jarrett@donga.com. 据《纽约时报》报道，美国总统特朗普当选之前的15年中，有10年没有缴纳一分所得税。另外，当选总统的2016年和第二年缴纳的所得税总共不过1500美元（约175万韩元）。拥有21亿美元（约合24570亿韩元，以福布斯为准）财产的房地产企业家出身的特朗普总统的“老鼠尾巴纳税”争议越来越大，成为大选的焦点。 《纽约时报》收集特朗普及其公司约20年间的相关税收资料并进行了分析，当地时间27日做了报道。报道说：“特朗普申报称，‘赔的钱比赚的钱还多’，避掉了缴纳所得税。” 据报道，特朗普通过房地产、经营度假村、出演电视节目等赚取了比他向征税当局申报额度更多的钱。在就任后的2年间，他不仅通过苏格兰和爱尔兰高尔夫球场等自己的海外事业，还通过菲律宾、印度等地的经营合同，共赚了7300万美元。特朗普在宣布参加总统竞选的2015年，随着新会员剧增，在佛罗里达海湖庄园赚了500万美元，通过自己出演的真人秀《飞黄腾达》到2018年也赚了42740万美元。《纽约时报》推算，考虑到这些收入，特朗普可能需要缴纳1亿美元的税金。 《纽约时报》分析称，但是，特朗普总统之所以几乎不缴税，是因为他漏报或“极其善于”利用各种扣除。他在20世纪90年代初期因生意失败而损失了10亿美元，直到2005年为止，他一直用于减免税金。另外，他还动用各种手法减少税金。例如，往返于家里的专机燃料费也被归入事业费支出，出演《飞黄腾达》时支出的美容师费用7万美元和女儿伊万卡的头发和化妆费用约9万5000美元也得到扣除优惠。 同时，此次资料还显示，特朗普最近正承受着巨大的财政压力。高尔夫、度假村和酒店等经营出现赤字，各种许可收益也在减少。美国国家税务局正在调查过去的退税部分，如果这一部分被认定为非法退税，就要吐还1亿美元，此外，4年内到期的个人债务为3亿美元。 特朗普就这一报道表示：“这是假新闻，我交了很多所得税。”特朗普方面的律师也反驳说：“大部分事实都不正确。” 相反，民主党立即展开了“批判偷漏税运动”。民主党总统候选人拜登阵营开始制作并销售嘲弄“我比特朗普交更多所得税”的贴纸。参议院党鞭查克·舒默通过推特讽刺说：“比特朗普总统缴税多的人请举手。” 在这种情况下，有调查结果显示拜登在全国支持率中仍以相当大的差距领先于特朗普。27日公开的《华盛顿邮报》和ABC新闻台的民意调查结果显示，拜登的支持率为53%，领先特朗普（43%）两位数。同一天出炉的《纽约时报》和锡耶纳大学的民意调查中，拜登以8个百分点的优势领先。

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