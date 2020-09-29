2名韩国人首次在ML PS比赛中首发登场. September. 29, 2020 07:43. by 姜泓求 windup@donga.com. 在中秋连休期间即将拉开帷幕的美国职棒大联盟(MLB)季后赛(PS)比任何时候都受到国内球迷的热烈关注。 多伦多蓝鸟队的王牌柳贤振(33岁)、圣路易斯红雀队所在的金广铉(32岁)、效力坦帕湾魔鬼鱼队的崔志万(29岁)等3名韩国选手被邀请参加秋季盛会。2名韩国先发投手参加季后赛也是历史上第一次。今年首次进入美职棒大联盟的金广铉能否继柳贤振之后，成为第二个获得季后赛首发上场机会的韩国投手也是人们关注的焦点。 28日，2020MLB常规赛季落下帷幕，季后赛对阵也终于完成。由于新型冠状病毒肺炎(COVID-19)疫情，开幕时间从3月被推迟到7月，所以今年的常规赛季不是162场比赛，而是大幅缩减至60场比赛。相反，参加季后赛的球队从之前的10支增加到了16支。美国联盟(AL)、国家联盟(NL)各3个赛区的前两名球队和2支外卡球队共8支球队获得了季后赛入场券。 以韩国时间为准，在中秋连休第一天30日开始的今年季后赛比赛中，柳贤振作为王牌的多伦多队将与崔志万所属的球队、同为AL东部赛区第1位的坦帕湾队进行外卡系列赛(3战2胜制)的较量。东部赛区第3位的多伦多队凭借外卡第2名的成绩，搭上了通往季后赛的末班车。坦帕湾队是本赛季AL整体胜率排名第一(40胜20负•胜率0.667)的强队，但有评价认为多伦多队并非没有取胜的机会。MBC《体育+》解说员宋载宇表示：“坦帕湾队的布莱克•斯内尔、泰勒•格拉斯诺等选手的首发资源在今年赛季没有表现出压倒性的实力。球棒破坏力也不高。柳贤振只要保持好自己的状态，就能充分展现出好的比赛。”有人预测，柳贤振在25日与纽约洋基队的比赛中，投出了100个球，因此，有可能在第2场比赛中首发上场，而不是第1场比赛。崔志万于本月中旬因左腿拉伤而脱离了战斗力，目前正在消化防守、击球训练，为季后赛做准备。只是本赛季崔志万主要以右手投手的身份被启用，因此能否与东山高中前辈柳贤振进行对决还是未知数。 以NL中部赛区第2名的成绩进军秋季棒球的圣路易斯队将与西部赛区第2名的圣迭戈教士队展开外卡系列赛。与ML胜率全体第1位的洛杉矶道奇队(胜率0.717)同属一个赛区的圣迭戈队(胜率0.617)的胜率甚至比其他赛区的第1位还要高。有评价称，由曼尼•马查多(28岁)、费尔南多•小塔蒂斯(21岁)等组成新旧组成的击球手阵容非常强大。虽然有可能启用金广铉为3号先发投手，但根据以3战2胜制进行的系列赛趋势，也不能排除他作为候补投手登场的可能性。 另外，今年的季后赛比赛将不是以主客场制，而是指定一个球场进行，因此整个系列赛期间没有休息天，每天都进行比赛。

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