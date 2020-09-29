“Big Hit”股票公募价定为13.5万韩元. September. 29, 2020 07:43. by 金東爀 hack@donga.com. 预计下月15日在KOSPI上市的防弹少年团(BTS)所属公司Big Hit娱乐的股票公募价被定为希望价格的最高值13.5万韩元。机构投资者的竞争率为1117.25比1。下个月5、6日，将以普通投资者为对象进行认购。Big Hit娱乐28日发布公告称，根据本月24、25日机构投资者对象需求预测结果，决定将公开招募价格定为13.5万韩元。这是公司方面希望的公募价格波段(10.5万韩元~13.5万韩元)的最上端。 有分析称，机构投资者需求预测参与者(1420件)中97.25%(1381件)表示，即使公开募股价格超过13.5万韩元，也会参与公开募股，因此股价还有继续上涨的空间。但是，机构的义务持有确盘(15日~6个月)比重为43.85%，低于SK生物农场(81.15%)和Kakao游戏(58.59%)。也就是说，如果上市后股价上涨，机构实现差价的待售股就会解冻。 以普通投资者为对象的认购将从下月5日开始在NH投资证券、韩国投资证券、未来资产大宇、Kiwoom证券公司进行。只有相关证券公司的账户才可以参与。此前，Kakao游戏的竞争率为1524比1。此前国内申购最高竞争率是ilooda公司的3039.56比1(7月)。在市场上投放的投资等待资金是否会大举涌向此次认购，也备受关注。

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