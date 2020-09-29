文在寅总统：“感到歉疚……金正恩的道歉具有特别意义”. September. 29, 2020 07:44. by 黃炯?, 金志炫 constant25@donga.com,jhk85@donga.com. 文在寅总统28日就海洋水产部所属渔业指导员李某（47岁）被杀事件表示：“朝鲜国务委员长金正恩向我国国民们表示非常抱歉，我认为其中具有特别意义”，“期待它成为推动南北关系进一步发展的契机。”同时，他还首次就此次事件道歉说：“无论原因如何，作为理应保护国民人身安全的政府，我对此感到非常歉疚。” 文在寅当天在青瓦台首席秘书和助理会议上就金正恩的道歉表示：“作为朝鲜最高领导人当即直接道歉，这是史无前例的、十分罕见的。”这是文在寅自22日遇害事件发生6天以来首次就此次事件公开发表言论。 文在寅表示：“金正恩委员长也沉重地认为此次事件非常严重，从中可以确认他不希望南北关系破裂的心意”，“希望从解决此次事件开始，重燃对话的火种，打开合作之门。”他还表示：“朝鲜当局在韩国政府要求负责任的答辩和采取措施后仅过一天（25日）就发出通报，迅速道歉并承诺了不再发生类似事件”，“朝鲜明确表达了不希望韩朝关系陷入无法挽回的局面的意志，我给予评价。”他同时表示：“将要求朝鲜至少优先重建并重启军事通信线。” 但有人指出，在朝鲜前一天就韩国军方的正常搜索行动威胁称“预告了不好看的事件”的情况下，文在寅没有谴责朝鲜的野蛮行径，反而使用“具有特别意义”“非常罕见”“可以确认心意”等措辞来评价金正恩的道歉是否合适。 另外，就文在寅当天表示“必须结束悲剧反复上演的对抗历史”，有分析认为，这再次确认了23日他在联合国大会视频演讲中提出的推进终战宣言的意志。在28日的国会外交统一委员会上，共同民主党议员金庆协等提议的“敦促韩半岛终战宣言决议案”和“敦促允许赴朝鲜个人行旅游决议案”等议案被自动提交，但由于在野党的反对，最终被提交到了议案协调委员会。

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