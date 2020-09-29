1比1027的交换. September. 29, 2020 07:44. . 2006年，两名以色列士兵在以色列和黎巴嫩边境附近被真主党绑架。绑架地点是在以色列境内还是黎巴嫩境内，曾引起争议。也就是说，这是绑架还是正当逮捕，但以色列因为这一事件发动攻击，引发了30多天的战争。 2014年，巴勒斯坦抵抗组织哈马斯在加沙地带潜入以色列阵地，杀害了两名士兵，并绑架了一人。哈马斯将这名士兵救活，并扣留了5年。强硬一边倒的以色列竟然答应了谈判。黎巴嫩战争期间加重的国际谴责固然是谴责，但国内史无前例的反对也给以色列带来了巨大负担。随后，以色列释放了1027名巴勒斯坦囚犯，进行了前所未有的1比1027的交换。 有关以色列的侵略行为是否正当的争议暂且放下不提。虽然两起事件的解决方法不同，但共同点在于，国家不会放任国民的生命不管，哪怕只是一人。这是国家存在的理由，也是有史以来权力存在的理由。 几天前在西部海域发生的杀害事件的受害者不是战时状态下的士兵，而是平民。这不是误射，也不是误炸，而是故意杀人。我军和政府却说出了哪怕是在一天前建军、政府在一天前上台也令人无法理解的话。 列宁国家论的最大错误，就是国家和军队只为维护统治层的利益而诞生。并非如此。确实有这样的功能，但本质是保护国民的财产和生命。在抵抗军事独裁的年代，运动圈喜欢列宁的国家论。他们的本意不是要建设支配层的国家，而是要建设国民的国家。 从最近几天发生的事情来看，不知道是“国民的国家”还是“支持阶层的国家”，或者是“政权的国家”。甚至出现了“金正恩启蒙专制君主论”。过去曾强烈谴责启蒙专制君主不过是欺骗性的独裁权力的人究竟是谁啊？

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