连遇害国民的遗骸都没找到，难道想用终战宣言来讨朝鲜的欢心吗？. September. 29, 2020 07:44. . 共同民主党昨天在国会外交统一委员会全体会议上开始推进敦促韩半岛终战宣言的决议案。在野党要求撤回议案，但执政党却以“决议案已充分考虑”为由，将议案交给了协调委员会。执政党还试图提交敦促赴朝鲜个人行旅游的决议案。 执政党推进终战宣言决议案是为了响应文在寅总统23日在联合国大会上的演说。访问美国的外交部韩半岛和平交涉本部长李度勋昨天表示，“坐下来谈，就会有共识”，表明了与美国的讨论意向，这也表明政府和执政党将全力推进终战宣言。 但是朝鲜对终战宣言没有表现出特别的关心，美国也明确表示在无核化没有进展的情况下不会发表终战宣言。文在寅政权在任期内将终战宣言留作政权的业绩，并以此为媒介重燃朝美谈判火种的意图虽然存在，但那只是消耗将来在无核化取得进展的阶段与朝鲜交换的一个主要筹码。更何况，不顾我国国民被杀的野蛮行径，强行推进终战宣言的政府和执政党的行为，只会向朝鲜发出错误信息，并加剧韩国内部的南南矛盾。 金正恩之所以说“对不起”，是因为深刻地接受了韩国国民的愤怒。但似乎认为一句话就解决了所有问题，要从改善韩朝关系做起的说法从青瓦台等政府和执政党喷涌而出，难道不是因此，朝鲜才会不仅没有同意联合调查，反而说什么“侵犯领海”，回到了威胁模式？相比推进盲目的终战宣言，表明坚定的决心，使朝鲜不再随意伤害我国国民的生命，这才是执政党的首要任务。

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