朝鲜应停止贼喊捉贼，接受联合调查. September. 28, 2020 08:00. . 朝鲜中央通讯社昨天发表了题为《警告韩国当局》的报道，声称“南方（韩国）动员了众多舰艇和船只，正在侵犯我方水域”。朝鲜称韩方为寻找被朝鲜军人枪击身亡的韩国国民而在西部海域“北方界线（NLL）”以南水域进行的搜索活动为“侵犯领海”，要求韩方中断搜索。朝鲜还威胁说：“这样的行动会引发我们应有的警惕心，预示着又将发生其他不好看的事件。” 据分析，在青瓦台要求朝鲜进行进一步调查并提议进行南北联合调查两天后，朝方的这一“报道”事实上表明了拒绝态度。其中也有通过官方媒体报道这种低水平的警告试探韩国政府的应对方法的考量。特别是朝鲜再次采用了不承认海上边界的老套的“北方界线无效化”手法。朝鲜通过强调这是危险纷争地区发生的事件，因此不要考虑进一步搜查或联合调查。 朝鲜一方面如此，另一方面却表现出披露己方搜索计划和发现尸体时的移交程序等老套的双重姿态。这种欺骗性的态度在25日朝方发来的电话通报中就已经显露出来。朝鲜虽然承认射杀了韩国国民，但彻底否认了其过程和之后的野蛮行径。韩国国民没有越境北上的意愿，朝鲜军人也没有毁损尸体，只是焚烧了漂浮物而已。 最终，对于韩国国民的惨死，到底哪一方在说真话，取决于能否找到尸体。如果朝鲜声称没有损毁尸体的主张不是谎言，甚至如果金正恩国务委员长的“对不起”道歉不是言不由衷，那么朝鲜根本没有理由在联合搜索和调查上犹犹豫豫。反而应该临时开放到“北方界线”以北。 当然，也许朝鲜很难接受史无前例的联合调查。因此，韩国政府和执政党应该更加团结国民舆论，强烈要求进行联合调查。特别是安保负责人们，在强调朝鲜的道歉迅速“罕见”之前，应向朝鲜严正追责。但是，执政党和周边人士反而将金正恩比喻为“启蒙君主”，并纷纷发言称，无论此次事件对南北关系产生何种影响，都要把它最小化。难道不是因此朝鲜才死灰复燃了大言不惭、反言威胁的“贼喊捉贼”的坏习惯吗？

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