用从塑料瓶中提取的纤维生产T恤...布来亚克将“环保”作为胜负手. September. 28, 2020 08:00. by 朴晟鎭 psjin@donga.com. 经历因新型冠状病毒肺炎(COVID-19)疫情带来的业绩不振的时装业界将“环保”作为新的增长动力。这是针对追求环境亲和、动物伦理、道德性等价值消费的MZ一代(千禧年+Z世代)，提高附加值的构想。 今年2月，布来亚克(Blackyak)将公司使命改为“BYN Blackyak”，是积极生产环保产品的户外用品企业。公司今年年初成立了“New Life Tex”特别工作组(TF)，制定战略，从回收被丢弃在国内的塑料瓶到回收再生纤维、最终产品的生产•销售，构建“资源循环模式”。在其它企业因异物等纯度问题，使用从日本、中国台湾等海外进口的再生纤维的情况下，布来亚克表现出了与众不同的行动。为此，今年5月，布来亚克与拥有利用废弃塑料瓶的再生纤维量产体系的企业携手合作。该公司与SM集团的化学纤维制造企业“TK化学”签订了业务协议，在国内首次从国内废弃塑料瓶中提取再生纤维。为了制作一件短袖T恤，回收利用了15个500毫升的塑料瓶。 第一项成果于今年8月问世。该再生纤维结合了布来亚克独有的技术力，推出了绿环保T恤。到明年为止，环保产品将扩大到T恤、裤子、摇粒绒、外套等。 从布来亚克的立场来看，“环保”并不是马上就能盈利的事业。布来亚克最近的外部形势和销售额都呈下降趋势。市场占有率停留在3~5位，销售额在全盛期的2013年达到5805亿韩元的高点后有所减少，去年为3348亿韩元。但是，对于下一代消费主轴的MZ一代来说，“可持续性”具有重要的价值，因此，公司方面决心以坚定的信念为基础，持续投资环保产业，夺回国内户外用品市场的领先地位。 这一战略由布来亚克的最大股东兼代表理事姜泰善的儿子姜俊锡企划本部长(常务)主导。他主导了2015年美国波特兰的户外品牌“NAU”的收购。NAU追求可持续时尚的环保精神，符合布来亚克追求的终极价值。但是姜本部长的环保战略仍然面临着考验。NAU在去年上半年(1月至6月)收购4年后成功扭亏为盈，但每年仍出现50亿韩元左右的赤字。 布来亚克计划今年充分发挥NAU的杠杆作用，加快进军美国市场的步伐。同时，还将继续努力扩大公司在国内环保产品市场上的基底。今年春夏季和秋冬季节，环保产品数量比去年同期增加了2倍以上(分别为113%，180%)。计划通过以2030世代年轻人为主轴的山行社区平台“布来亚克高山俱乐部(BAC)”，提高对环保产品的认识。布来亚克公司相关人士表示：“可持续材料、生产、工艺方面的投资今后还将继续下去。”

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