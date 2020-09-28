安竦悧取得职业生涯首胜花了10年时间，达成第二胜仅耗时十个月. September. 28, 2020 08:01. by 鄭允喆 trigger@donga.com. “我是冠军吗？” 虽然从队友那里接受了纪念冠军的矿泉水洗礼，但安竦悧(30岁)还是一脸茫然。直到最后一洞，她还不知道自己的排名，在成功推入冠军推杆后，看着为了祝贺而走向自己的赛场同僚们，两眼瞪大，在听到以一杆优势夺冠的消息后，她才露出了微笑。 27日，在全南灵岩的南林克斯灵岩球场(72杆)举行的韩国女子职业高尔夫(KLPGA)巡回赛Fantom精英赛上，拥有11年职业经验的老将安竦悧以低于标准杆10杆共206杆的成绩登上了冠军宝座。以落后领先者2杆并列第3位(低于标准杆7杆)的成绩出发最终第3轮的安竦悧当天抓下4个小鸟球，吞下1个柏忌，打出低于标准杆3杆的成绩，从而获得了个人职业生涯第2个冠军。 安竦悧在10号洞(5杆)击出小鸟球，取得并列领先，但在13号洞(4杆)吞下柏忌，面临危机。安竦悧等并列领先者就有7人，呈现出混战局面。但是，安竦悧在14号洞(3杆)再次抓下小鸟球，登上领先位置后，一直坚持到了最后。本次比赛冠军奖金为1.2亿韩元。 在领先1杆进入最后18号洞(4杆)时，安竦悧并不清楚自己的排名。因此，在第二杆打到距离旗杆7米远的情况下，即使2次推杆也能夺冠，但她还是尝试去抓下小鸟球，展开了攻击性的推杆。第一推过后球停在距离洞口仅50厘米的地方，之后安竦悧沉着地轻击入洞。安竦悧表示，“球童在打18号洞前对我说，自己不是领先者，所以只专注于自己的比赛，没有想过要夺冠。也许是为了不让自己紧张，球童才那么说的。”安竦悧笑着说：“如果我知道自己以一杆优势排在首位，也许就不会进行攻击性的推杆了。” 安竦悧在上个赛季的最后一场比赛ADT CAPS锦标赛(去年11月)上，在转为职业后第237次挑战之后终于获得了职业生涯第一个冠军。打通夺冠通道的她，完成第二次夺冠只用了10个月左右的时间。安竦悧表示，“第一次夺冠时流下了眼泪，现在好像可以享受冠军带来的乐趣了。今年的目标是取得两胜，现在已经完成一半，希望在剩下的时间里能够以大满贯赛冠军来达成目标。” 另外，今年新设的本次大赛第2轮比赛中，继2009年NEFS Masterpiece第1轮后，历史上第二次在同一轮比赛中出现3个一杆进洞。金智英2在14号洞(3杆)打出一杆进洞，作为奖励获得了起亚K9轿车(相当于6000万韩元)。申智媛2(5号洞•标准杆3杆)和李智贤3(17号洞•标准杆3杆)因一杆入洞，分别得到了弗雷德里克-康斯坦特手表(3000万韩元)和床上用品套装(1000万韩元)的奖励。

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