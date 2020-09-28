美国自来水中发现致死率高达97%的“吸食脑髓的阿米巴虫”. September. 28, 2020 08:01. by 金艺允记者 yeah@donga.com. 在美国得克萨斯州自来水发现“吸食脑髓的阿米巴虫(amoeba)”后，进入了紧急状态。虽然感染病例很少，但一旦感染就会致命。 26日，美国CNN报道称，在得克萨斯州东南部自来水管道内发现了以吸食脑髓而闻名的阿米巴虫的“福氏耐格里阿米巴原虫(Naegleria fowleri)”，州环境质量委员会发布了警报。发现阿米巴虫的雷克杰克逊市市长鲍勃•希普表示：“将对自来水系统实施彻底消毒，直到样品检查得出使用安全结果为止，将禁止使用自来水”，对2.7万名市民下达了禁止使用自来水令。 主要在温暖的湖水、河流、土壤、温泉水等处发现吸食脑髓的阿米巴虫。如果感染福氏耐格里阿米巴原虫，从头痛、发烧、呕吐等与感冒相似的症状开始，会出现脑损伤导致的麻痹、失去均衡感、幻觉等症状。据美国疾病管理本部(CDC)透露，1962年至2018年，145名福氏耐格里阿米巴原虫感染患者中有141人死亡，死亡率高达97%左右。

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