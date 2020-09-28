从完成独奏-指挥大师班课程到与管弦乐团合演. September. 28, 2020 08:01. by 刘润钟=文化专门记者 gustav@donga.com. 在“古典音乐之都”奥地利维也纳，将举办钢琴、小提琴和大提琴演奏家在完成大师班(高级音乐讲习班)课程后与管弦乐团合演的“协奏曲学院”。 今年成立的维也纳协奏曲学院(Vienna Concerto Academy•VCA)最近表示：“通过乐器大师班、与指挥家一起的大师班、管弦乐大师班等，明年2月将举办协奏曲学院。” 各部门的独奏大师班将由钢琴家莉亚•吉贝尔斯坦因(照片)、小提琴演奏家伊戈尔•佩特鲁(滨湖采尔音乐节艺术总监)、大提琴演奏家梁元信(Wen-Sinn Yang•慕尼黑国立音乐大学教授)等著名独奏者担任。恩内斯特•霍尔茨、克里斯蒂安•舒尔茨、阿莫里•克劳泽等以中欧为中心长期活跃的指挥家将负责指挥家大师班和合奏指挥，斯洛伐克广播交响乐团参与合演。 课程方面，在完成2节独奏大师班、1节指挥家大师班、与管弦乐团配合的1节大师班之后、将与管弦乐团进行合奏。大师班和合奏会在维也纳国立音乐大学及1小时车程的斯洛伐克首都布拉迪斯拉发的斯洛伐克广播厅举行。 VCA表示，各部分最出色的参赛者将有机会在布拉格斯梅塔纳音乐厅与北捷克爱乐乐团合作演出。 VCA对外负责导演沃尔夫冈•克洛斯(前维也纳国立音乐大学副院长)表示：“协奏曲演奏仅靠个人练习和个人辅导是不够的，必须与管弦乐团进行实际合作。尤其期待在世界舞台上崭露头角的韩国音乐人积极参与。”申请书从11月开始可以在VCA主页(concertoacademy.com)上下载。 VCA表示，已与以中部欧洲为中心活动的多位独奏教授及指挥家、柏林交响乐团(BSO)或纽伦堡交响乐团等管弦乐团建立了网络，并计划于明年9月举行第2届大师班。

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